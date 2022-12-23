قانون المالية 2023: خط تمويل للفئات محدودة الدخل والترفيع في المبلغ المسند من البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا

قانون المالية 2023: خط تمويل للفئات محدودة الدخل والترفيع في المبلغ المسند من البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 21:50 قراءة: 0 د, 51 ث
      
يتضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراء لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

ونص الفصل 19 من قانون المالية للسنة القادمة، على احداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 .

ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.

كما تضمن قانون المالية اجراء يهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا (الفصل 18) اذ يخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

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