ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر 2022 الى نسبة 8ر100 بالمائة

ارتفعت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر 2022، وهو أول شهر من موسم 2023/2022، لتبلغ نسبة 8ر100 بالمائة، مقارنة بشهر نوفمبر 2021، لتناهز 3ر240 مليون دينار، وفق نشرية لشهر ديسمبر 2022 أصدرها ، الاربعاء، المرصد الوطني للفلاحة حول أرقام الشهر

وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة، بحسب المصدر ذاته ، 2ر17 ألف طن، أي بارتفاع بنسبة 1ر42 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر خلال الموسم السابق 2021/2020

وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في هذا الصدد، ارتفاع أسعار بيع زيت الزيتون في سوق قرمدة "مقياس وطني لأسعار الزيتون في تونس"، منذ بداية موسم 2022-2023.

وبلغ الحد الأقصى إلى غاية 6 ديسمبر 2022، 4200 ملم للكيلوغرام، مقابل حد أقصى قدره 2020 ملم للكيلوغرام، مسجل خلال الفترة نفسها من الموسم السابق 2021/2020

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، ارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز، نتيجة لانخفاض الانتاج، بدءا من إسبانيا وتونس، والتي تتحكم في تواجد الزيت في السوق "40ر5 أورو /كلغ بالبرتغال واليونان و37ر5 بإسبانيا و10ر5 أورو/ كلغ بتونس والمغرب".

وأعلن المرصد الوطني للفلاحة عن ترفيع نسبي بين 3 و 5 بالمائة في أسعار الزيوت العضوية في الأسواق الدولية خلال أسبوع 9 ديسمبر 2022.



