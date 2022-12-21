ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر 2022 الى نسبة 8ر100 بالمائة

ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر 2022 الى نسبة 8ر100 بالمائة

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 14:20 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ارتفعت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر 2022، وهو أول شهر من موسم 2023/2022، لتبلغ نسبة 8ر100 بالمائة، مقارنة بشهر نوفمبر 2021، لتناهز 3ر240 مليون دينار، وفق نشرية لشهر ديسمبر 2022 أصدرها ، الاربعاء، المرصد الوطني للفلاحة حول أرقام الشهر
وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة، بحسب المصدر ذاته ، 2ر17 ألف طن، أي بارتفاع بنسبة 1ر42 بالمائة، مقارنة بنفس الشهر خلال الموسم السابق 2021/2020
وأكد المرصد الوطني للفلاحة، في هذا الصدد، ارتفاع أسعار بيع زيت الزيتون في سوق قرمدة "مقياس وطني لأسعار الزيتون في تونس"، منذ بداية موسم 2022-2023.
وبلغ الحد الأقصى إلى غاية 6 ديسمبر 2022، 4200 ملم للكيلوغرام، مقابل حد أقصى قدره 2020 ملم للكيلوغرام، مسجل خلال الفترة نفسها من الموسم السابق 2021/2020
وعلى صعيد الأسواق الخارجية، ارتفعت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز، نتيجة لانخفاض الانتاج، بدءا من إسبانيا وتونس، والتي تتحكم في تواجد الزيت في السوق "40ر5 أورو /كلغ بالبرتغال واليونان و37ر5 بإسبانيا و10ر5 أورو/ كلغ بتونس والمغرب".
وأعلن المرصد الوطني للفلاحة عن ترفيع نسبي بين 3 و 5 بالمائة في أسعار الزيوت العضوية في الأسواق الدولية خلال أسبوع 9 ديسمبر 2022.

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