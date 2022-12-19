أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنّ مجلس الهيئة قد أصدر قرارا ترتيبيا تعلّق بالإلغاء الكلّي لنتائج تخص 4 مترشحين والالغاء الجزئي لنتائج تخص 3 مترشحين في الانتخابات التشريعية والتي ارتكب أصحابها مخالفات "جسمية" أثّرت على النتائج سواء أثناء الحملة الانتخابية أو أثناء فرز الأصوات.



وتعلّق القرار الأوّل ،وفق ما افاد به بوعسكر خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة ،بالإلغاء الكلّي للمترشّح سليم حراقة عن دائرة منزل بورقيبة تينجة وذلك لارتكابه لجملة من المخالفات أثناء الحملة الانتخابية التي من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات



واوضح انّه تمّ إلغاء 1890 صوتا بعد أن ثبت ارتكابه لمخالفات تمس من نزاعة الاقتراع والدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي واستعمال الوسائل والموارد لفائدته ومخالفة تراتيب الحملة حسب المؤيدات المبينة بالملف مؤكّدا أنّها تعدّ من قبل الاخلالات الجسيمة التي أثرت بشكل جدّي على نزاهة الانتخابا بالدائرة الانتخابية وتوزيع الأصوات .



امّا القرار الثاني فتعلّق حسب رئيس هيئة الانتخابات بالإلغاء الجزئي لنتائج الانتخابات للمترشّح عن دائرة ماطر أوتيك احمد السعيداني بمركز السبعة عوينات وذلك بالغاء 23 صوتا بعد ثبوت ارتكاب المترشح لمخالفات تمثّلت في تمزيق معلّقات انتخابية تعود على منافسيه في الدائرة والنيل من عرض مترشّح أخر ومن كرامته موضّحا ان هذا المترشّح تحصّل على 1408 من الاصوات وإثر الإلغاء الجزئي ل23 صوتا يصبح مجموع الأصوات التي تحصّل عليها في حدود 1385 صوتا.



كما أوصت الهيئة بالإلغاء الجزئي للأصوات التي تحصّل عليها المترشّح فتحي المشرقي عن دائرة بنزرت الجنوبيّة بمركز اقتراع "لواتة" لارتكابه مخالفات تعلقت بالمس من نزاهة الانتخابات وتقديم تبرعات عينية قصد التأثير على الناخبين أثناء الحملة موضّحا أنّه تمّ إلغاء 71 صوتا من مجموع 732 صوتا ليصبح مجموع الأصوات المتحصّل عليها 661 صوتا .



وقّررت الهيئة أيضا الإلغاء الكلّي للأصوات التي تحصّل عليها المترشّح عن دائرة سليمان بنابل 2 عبد القادر بن زينب وذلك إثر قيامه بتجاوزات ومخالفات أثناء الحملة الانتخابية من بينها القيام بأنشطة مخالفة للتراتيب المتعلّقة بالحملة والدعوة للعنف والكراهية على أسس عرقيّة وفئويّة حسب المؤيدات الموجودة بالملف مشيرا الى أنّ عدد الأصوات التي تمّ إلغاؤها والتي تحصّل عليها المترشّح كانت في حدود 3250 صوتا.



كما قرر مجلس الهيئة الإلغاء الكلّي لنتائج المترشّح سيف الدين الفهري عن دائرة العمران الأعلى بتونس 2 بعد ثبوت قيامه بجريمة تدليس التزكيات وفراره دون القيام بأنشطة أثناء الحملة الانتخابية مبيّنا انّ الاصوات التي تمّ إلغاؤها كانت في حدود 1160 صوتا تبيّن ارتباطها بارتكاب مخالفات أثّرت بصفة جوهرية على النتائج وعلى توزيع الأصوات .



وقرّرت الهيئة كذلك الإلغاء الجزئي للمترشّح عن دائرة مكثر الروحية بولاية سليانة إثر ثبوت قيامه بمخالفات تمثلت في خرق الصمت الانتخابي يوم الإقتراع واستعمال علم الجمهورية التونسية على موقعه بوسائل التواصل الإجتماعي والقيام بنشاط غير مصرّح به في الحملة الانتخابية حسب المعطيات المبينة بالملف موضّحة انها الغت 178 صوتا من مجموع 1850 صوتا تحصّل عليها المترشح المذكور.



قرّر مجلس الهيئة بعد المداولة وتلقّي التقرير الصادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس وفق بوعسكر الإلغاء الكلي بمركز الإقتراع 2 مارس 1934 بسيدي بوسعيد بالدائرة الانتخابية المرسى قرطاج وذلك لثبوت وجود إخلالات شابت عملية الاقتراع والفرز.



