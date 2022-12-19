نجيب الدزيري: المحتكرون سبب ضعف التصويت في الانتخابات

اتهم كرونيكور راديو إي أف أم نجيب الدزيري المحتكرين بالوقوف وراء عدم الاقبال على الانتخابات التشريعية.وأضاف " الناس لم تعد تنظم الصفوف من أجل التصويت ولكن لشراء الحليب والسكر.وتابع " جميعنا فشلنا دعا لانتخابات رئاسية مبكرة" حتى يعرف كل أحد حجمه.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف