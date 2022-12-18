الفنان التشكيلي سامي بن عامر يتسلّم جائزة الشارقة الأولى للدراسات اللغوية والمعجمية

الفنان التشكيلي سامي بن عامر يتسلّم جائزة الشارقة الأولى للدراسات اللغوية والمعجمية

Publié le Dimanche 18 Decembre 2022 - 23:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
فاز الفنان التشكيلي التونسي سامي بن عامر بجائزة الشارقة الأولى للدراسات اللغوية والمعجمية في فرع "المعجميات" في دورتها الخامسة (2022)، عن كتابه "معجم مصطلحات الفنون البصرية".

وتسلّم بن عامر جائزته من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وهذا الكتاب "معجم مصطلحات الفنون البصرية" صادر عن دار المقدمة للنشر والتوزيع، في حجم ضخم تضمن 760 صفحة وتطرق خلاله الباحث إلى 125 مصطلحا. وقد حرص فيه على أن يكون هذا المعجم أداة بحثية ناجعة تساعد الباحث العربي السّاعي إلى التعمق في المجال المعرفي البصري عموما والتشكيلي بالخصوص في استبطان مصطلحاته.
 
وَوُصِفَ هذا المعجم بالمؤلف العجيب والطريف الذي لا يشبه غيره من الكتابات، من قبل النقاد، الذين اعتبروه ثمرة ثلاثين سنة من الجهد والبحث مما جعل "المصطلحات تتفنن في مأدبة بصرية أبدعها صاحب هذا المعجم بكثير من المرونة والدقة والإبداع".

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