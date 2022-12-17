تشريعية 2022 : متابعة العملية الانتخابية بالجهات





بن عروس-تشريعية: انطلاق عملية الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية



فتحت جميع مراكز ومكاتب الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية بن عروس ابوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية .



وتجري عملية الاقتراع، وفق ما عاينه صحفي "وات"، في ظروف وتنظيم عادي، من قبل المشرفين على مكاتب الاقتراع ، وبتأمين كامل من قبل الوحدات الأمنية والعسكرية المرابطة أمام مراكز الاقتراع وفي محيطها.



وقد لوحظ مع بداية الاقتراع اقبال ضعيف في العموم من قبل الناخبين مع اختلاف في درجة الاقبال بين مركز واخر، وبحسب إفادات بعض رؤساء المراكز والمكاتب والملاحظين، فقد تم احترام كل الإجراءات التنظيمية واللوجيستية التي ينص عليها القانون الانتخابي في توزيع الأعوان وتأُثيث المكاتب بالمواد الانتخابية المطلوبة .



وبحسب ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال ل"وات" صباح اليوم الأحد، فقد تم استيفاء كامل الاستعدادات وتوفير المستلزمات والمواد الانتخابية لكل مكاتب الاقتراع



ويتولى الاشراف على العملية الانتخابية بمختلف المراكز 2237 عونا تم انتدابهم للعمل بهذه المكاتب والمراكز من ضمنهم 584 رئيس مكتب اقتراع و153 رئيس مركز اقتراع



يذكر ان عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الدائرة الانتخابية بولاية بن عروس في حدود الـ584 ألف ناخب .



توزر- تشريعية: انطلاق التصويت في جميع مراكز الاقتراع دون تسجيل ما يعطل حسن سير العملية (عضو الهيئة الفرعية للانتخابات)



فتحت مكاتب التصويت ال111 الموزعة على 48 مركز اقتراع في جميع الدوائر الانتخابية بولاية توزر أبوابها للناخبين، في تمام الساعة الثامنة صباحا وانطلقت عمليات التصويت في ظروف عادية دون تسجيل ما من شأنه أن يشوب أو يعطل عملية التصويت، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الفرعية للانتخابات المعز لدين الله الطيبي "وات"، وحسب تصريحات متطابقة لرؤساء مراكز اقتراع.



ولوحظ منذ الدقائق الأولى من انطلاق التصويت للانتخابات التشريعية، التنظيم المحكم الي اكده عدد من الناخبين، علاوة على انتشار ملاحظي المنظمات المتخصصة في ملاحظة الانتخابات ومراقبي الحملة من أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات والملاحظين الخاصين بالمترشحين.



وأفاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات المعز لدين الله الطيبي بأن جميع المراكز في ولاية توزر تفتح على الساعة الثامنة صباحا وتغلق أبوابها على السادسة مساء، بما يعني انه لا وجود لتوقيت استثنائي في الجهة.



يشار الى أن عدد مراكز الاقتراع بولاية توزر يبلغ 48 مركزا تتوفر على 111 مكتب تصويت يشرف عليها 448 عونا تلقوا الأسبوع الماضي تكوينا حول مراحل عملية الاقتراع، ويبلغ عدد الناخبين المرسمين بالسجل 85886 ناخبا في الجهة سيدلون بأصواتهم لاختيار ثلاثة نواب بمعدل نائب عن كل دائرة، وذلك من مجموع 20 مترشحا تقدموا لهذه الانتخابات.



باجة-تشريعية: انطلاق عملية ادلاء الناخبين باصواتهم في 150 مركزا للاقتراع



انطلق، اليوم السبت، على الساعة الثامنة صباحا، 253 الف ناخب باربع دوائر انتخابية بباحة، في الادلاء باصواتهم ب150 مركزا للاقتراع موزعة على كل مناطق الجهة، وذلك لاختيار 4 نواب من بين 29 مترشحا للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بالدوائر الانتخابية مجاز الباب -قبلاط- تستور وباجة الشمالية وباجة الجنوبية -تيبار - تبرسق وعمدون- نفزة .



وافاد المنسق الجهوى للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباجة سمير العرفاوى "وات" بان كل مراكز الاقتراع فتحت ابوابها في "ظروف طبيعية" منذ الساعة السابعة صباحا، وانه تم توفير كل المواد الانتخابية، منذ يوم امس الجمعة، وان 1400 عون ومراقب، تابعين للهيئة يؤمنون العملية الانتخابية على الميدان وفي كل مراكز الاقتراع.









قابس-تشريعية: انطلاق الانتخابات التشريعية في ظروف عادية



فتحت مراكز الاقتراع بولاية قابس عند الساعة الثامنة صباحا أبوابها امام الناخبين لانتخاب أعضاء الجهة الخمسة بمجلس نواب الشعب وانطلقت العملية الانتخابية، التي شهدت في ساعتها الأولى اقبالا متواضعا في ظروف عادية.



ويبلغ العدد الجملي للناخبين بولاية قابس 305 ألاف و213 ناخبا وناخبة يتوزعون على 162 مركز اقتراع تضم في مجملها 399 مكتب انتخاب.



وترشح للانتخابات التشريعية بولاية قابس 41 مترشحا ومترشحة ( 39 ذكور و 02 اناث ) يتوزعون على 05 دوائر انتخابية وهي دائرة قابس الجنوبية ودائرة قابس المدينة وقابس الغربية ودائرة الحامة والحامة الغربية ودائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب ودائرة مارث ودخيلة توجان ومطماطة ومطماطة الجديدة.





نابل2-تشريعية: انطلاق عمليات الاقتراع بالدوائر الانتخابية الخمس الحمامات و بوعرقوب-بني خلاد و قرنبالية و سليمان و تاكلسة-الهوارية



انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، عملية التصويت على المترشحين للانتخابات التشريعية بالداوئر الانتخابية الخمس التي تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 في "ظروف عادية"، وفق ما اكدته رئيس الهيئة الفرعية ايناس الفاطمي في تصريح ل"وات".



وقال اول الناخبين بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بالمرازقة من متساكني منطقة الخروبة بالحمامات الهادي القديدي ل"وات" " انه حرص حرص على الانتخاب منذ فتح ابواب المركز لانه مقتنع بان "من يريد تغيير شيء في البلاد وان يقطع مع العشرية الماضية، عليه ان يقوم بواجبه الانتخابي".



وتابع "لا بد من الحضور والانتخاب لاننا لم نر منذ 2011 الا الازمات والمشاكل والاشكاليات والنقص في كل المواد وخاصة المواد الغذائية والمحاصصة الحزبية والقهر" واضاف "نعم انتخب وعندى امل كبير في 25 جويلية بقطع النظر ان كان من يقوده رئيس الجمهورية بل الاهم انه مطلب الشعب التونسي ومن ينجح المسار هو الشعب التونسي".



وسيتولى الناخبون بنابل-2 اختيار ممثليهم من بين 28 مترشحا يتنافسون على 5 مقاعد بالبرلمان مخصصة للدوائر الانتخابية الحمامات و بوعرقوب-بني خلاد و قرنبالية و سليمان و الهوارية-تاكلسة.



جدير بالاشارة الى ان عدد المسجلين بالدوائر الانتخابية التي تشرف عليها الهيئة الفرعية نابل-2 يقدر ب219 290 ناخبا موزعين على 133 مركز اقتراع تضم 355 مكتب اقتراع.





نابل 1-تشريعية: انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية في ظروف عادية (رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات)





نابل، 17 ديسمبر (وات/مكتب نابل) - انطلقت على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع بكافة الدوائر الانتخابية التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 والبالغ عددها 6 دوائر، وهي نابل وقربة ومنزل تميم و"قليبية-حمام الغزاز" و"منزل بوزلفة-الميدة" و"دار شعبان الفهري- بني خيار"



وأفاد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله، في تصريح لصحفية (وات)، أن كافة مراكز الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ظروف عادية



وعاينت صحفية "وات"، بعدد من مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية قربة على غرار المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة ومدرسة ساحة السوق، انطلاق عملية الانتخاب بنسق تصاعدي، حيث أقبل عدد من المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي



وتم إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة الانتهاء من توزيع المواد الانتخابية الحساسة بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني والامن، انطلاقا من المخزن الجهوي بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات، في اتجاه كافة مكاتب الاقتراع والبالغ عددها 427 مكتب اقتراع موزعين على 148 مركز اقتراع



جدير بالذكر ان 39 مترشحا من بينهم 4 نساء يتنافسون على 6 مقاعد بالبرلمان من مجموع 11 مقعدا خاصا بولاية نابل موزعين على 6 دوائر انتخابية تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 التي بلغ عدد المسجلين بها 356024 ناخبا وناخبة



