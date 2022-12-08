سفير اليابان في لقاءه رئيسة الحكومة يؤكد الحرص على تفعيل مشاريع التعاون المنبثقة عن "تيكاد 8"


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 19:53 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أكد سفير اليابان بتونس، تاكيشي أوسيغا، خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، حرص بلاده على دعم وتفعيل وتجسيد مشاريع التعاون المنبثقة عن ندوة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، "تيكاد 8"، التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أوت 2022.


وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء تمحور حول سبل تعزيز العلاقات التونسية اليابانية في مختلف المجالات لتكون نموذجا للتعاون في إطار أشمل يقوم على شراكات بينية أو في إطار التعاون الثلاثي التونسي الياباني الإفريقي

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وأكدت بودن، من جهتها، العزم على مزيد تطوير علاقات التعاون المشترك بين تونس واليابان، مشيدة بمستوى التعاون الفني والتقني بين البلدين اضافة الى مساندة اليابان للبلاد في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد - 19

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