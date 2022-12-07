بنزرت: عرض اهداف وبرامج السفينة الايكولوجية العالمية "بلاستيك أوديسي"

اكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، ان تونس وعلى غرار 191 بلدا حول العالم تشكو من مخاطر التلوث البلاستيكي الذي انتشر منذ القرن الماضي بسبب استعمالاته الكثيرة في الحياة اليومية داعية في هذا الصدد الى الحد من هذا التلوث عبر تغيير السلوكيات.

وأضافت الوزيرة، لدى زيارتها الاربعاء، بمعية وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، للسفينة الايكولوجية العالمية "بلاستيك أوديسي"، التي حلت منذ يوم غرة ديسمبر الجاري بميناء بنزرت الترفيهي ، ان تونس عملت على وضع الاستراتيجيات المثلى بالتعاون مع النسيج المجتمعي وشركائها في الخارج للتقليص من تلك الإشكاليات التي اثرت على المنظومة البيئية البحرية والفلاحية وأيضا على البشرية







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وثمنت مبادرة السفينة الايكولوجية العالمية "بلاستيك أوديسي" بالقدوم الى تونس في اطار مهمتها التحسيسية بهدف الحد من تلوث البحار والمحيطات، وزيادة الوعي بمخاطر النفايات البلاستيكيةومن جانبه أشار وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، الى ان تونس تعتمد مقاربة متعددة الجوانب في معالجة وتثمين النفايات البلاستيكية ترتكز على المعرفة والبحث العلمي والانفتاح على المبادرات العالمية وأيضا توفير التمويلات لفائدة الباعثين، علاوة على فض الاشكالات التشريعية ومراجعة النصوص القانونية بطريقة تشاركية قصد تفعيل انخراط الباعثين في مجالات الرسكلة والاقتصاد الدائري .ولاحظ، ان زيارة السفينة الايكولوجية "بلاستيك أوديسي" وجدت التشجيع من كافة السلط التونسية باعتبارها توفر فرصة حقيقية لمزيد التعرف على مختلف مبادرات دول العالم في مجال تثمين النفايات البلاستيكية وتعريف الشبان والباعثين باخر التكنولوجيات المعتمدة في الغرض .واشار وزير التشغيل، بشان الإشكاليات البيئية بولاية صفاقس، انه تم الانطلاق في معالجة الامر من خلال تجميع النفايات في حاويات محكمة وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا الشان، علاوة على توخي مقاربة جديدة لا تعتمد على ردم النفايات فقط بل وايضا تثمينها عبر تحويلها لمصدر أرباح وتشجيع الشباب على بعث مشاريع في هذا الاطار لافتا الى ان هذه المقاربة لاتخص ولاية صفاقس فحسب بل كل جهات البلاد، وفق تعبيرهواستعرض نائب مدير السفينة الايكولوجية العالمية "بلاستيك أوديسي"، بارنالر سيمون، بالمناسبة ملخصا عن اهداف وبرامج البعثة العلمية والتحسيسية للسفينة الايكولوجية بتونس، حيث سيتولى فريق خبرائها مرافقة 10 باعثين شبان وتكوينهم في طرق وتقنيات الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات البلاستيكية وأساليب تطوير مشاريعهم الصغرى في المجالكما ستستقبل السفينة 120 تلميذا وتلميذة لتعريفهم بطرق بيداغوجية علمية بمخاطر الاستعمال المفرط للبلاستيك وضرورة الحد من استعمالاته، وأيضا تنظيم معرض لادوات وتجهيزات تم إعادة صنعها من البلاستيك المرسكل .يشارالى ان سفينة "بلاستيك اوديسي" تعمل في مجال الحد من التلوث الناتج عن البلاستيك وكانت انطلقت منذ غرة أكتوبر 2022 في رحلة بحرية تمتد على ثلاث سنوات، ستزور خلالها 30 بلدا في العالم، وذلك في إطار مهمة تهدف إلى الحد من التلوث الناتج عن البلاستيك.وقد حلت هذه السفينة بميناء بنزرت الترفيهي يوم 1 ديسمبر 2022 لتبقى إلى غاية 19 ديسمبر 2022 ، ومن أهدافها الأساسية أيضا دعم المبادرات والأنشطة ذات العلاقة بتطوير طرق واستعادة وتثمين النفايات البلاستيكية والحد من تصريفها في المحيط للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة ولحماية صحة الإنسان والكائنات الحية البرية والبحرية، وفقا لمقتضيات الاقتصاد الدائري، وللتوجه نحو انتاج واستعمال مواد أكثر صداقة للبيئة