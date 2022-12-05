كأس العالم قطر 2022.. مدرب إسبانيا: هدفنا خوض سبع مباريات في المونديال

اعترف لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بصعوبة المهمة التي تنتظر منتخب بلاده أمام نظيره المغربي غداً /الثلاثاء/ عندما يلتقيان على استاد المدينة التعليمية لحساب الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم قطر 2022.





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وقال إنريكي في تصريح له اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "الجميع مستعد لمواجهة الغد، وفي كأس العالم المواجهات تكون مع أفضل المنتخبات، والمنتخب المغربي يعيش حالة ذهنية رائعة وتمكن من تصدر مجموعته في الدور الأول بجدارة كبيرة".وقال المدرب البالغ من العمر 52 عاماً: "نشعر بالارتياح ولدينا القدرة على تقديم العرض المنتظر، وبالتأكيد ليس لدينا مفاتيح جميع المنافسين ولكن أنا راضٍ عن تحضيرات المنتخب والوضعية الراهنة، وسنستمر في الاعتماد على طريقة لعبنا وأسلوبنا المعتاد ولن نغير من عقليتنا".وأشار إنريكي إلى أن الزمن تغير ما بين السنوات التي تزامنت مع تدريبه لفريق برشلونة الإسباني في عام 2015 وخلال مهمته مع المنتخب الإسباني وطرق اللعب والأسلوب ولكن هناك بعض الأمور الجوهرية التي لا يمكن التخلي عنها.ونوه مدرب برشلونة السابق بأنه طالب لاعبيه قبل كأس العالم بالتدرب على ركلات الترجيح خلال تدريباتهم مع أنديتهم، مشدداً على أنه عمل على أخذ ذلك بعين الاعتبار خاصة أن كل الاحتمالات مفتوحة في لقاءات الأدوار الإقصائية.وتابع: "الأجواء جيدة للغاية في تدريبات المنتخب وكل شيء يسير على أفضل ما يرام، والرغبة كبيرة لتحقيق الفوز والانتقال إلى الدور ربع النهائي".وأوضح المدرب أن المنتخب الإسباني سيحظى بدعم جماهيره الموجودة في قطر وبلا شك المباراة ستكون حاسمة أمام المنتخب المغربي، بجانب أن العلاقة كبيرة بين الجماهير الإسبانية والمغربية والمواجهة ستكون عامرة بالمتعة والقوة.ولفت إنريكي في ختام تصريحاته إلى أن المنتخب المغربي يملك العديد من اللاعبين المميزين وهم من أفضل المنتخبات في البطولة.بدوره، أكد بيدري لاعب وسط المنتخب الإسباني أن الآمال كبيرة داخل أروقة منتخب بلاده من أجل تحقيق الفوز والمضي قدماً خطوة إضافية في البطولة.وأضاف لاعب وسط برشلونة في تصريح له اليوم: "هدفنا الحصول على كأس العالم، ونريد أن نسعد الجماهير في إسبانيا".وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً: "نكن كل الاحترام للمنتخب المغربي ولديهم العديد من اللاعبين المميزين في خط الوسط، بجانب وجود أشرف حكيمي الذي يعد من أبرز اللاعبين ويقدم مستويات كبيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي".وتابع: "بلا شك المنتخب المغربي قام بتحليل نقاط القوة والضعف لدينا، ولكن نحن نملك شخصيتنا ونريد أن نلعب بقوة ونقدم أفضل المستويات لنواصل التقدم في أدوار البطولة وتحقيق اللقب".