تتويج تونسيّ بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

توّج الممثل منير العماري أمس الأربعاء في اختتام فعاليات الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بجائزة لجنة التحكيم لأحسن ممثل في قسم "المونودراما" عن مسرحية "هارب من الدولة الإسلامية".

وهو عمل مسرحي لوليد الدغسني، مستوحى من رواية "كنت في الرقة، هارب من الدولة الإسلامية " للهادي يحمد.



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وتعالج مسرحية "هارب من الدولة الإسلامية" مشكلة التطرّف الديني الذي عانت تونس من ويلاته بعد سنة 2011، حيث تمّ تسفير العديد من الشباب إلى بؤر التوتر ليتحوّلوا إلى قنابل موقوتة داخل واقع دموي ومخيف.وضمن مسابقة المونودراما أيضا منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض " المملوك جابر " من الامارات العربية المتحدة، ومنحت جائزة رئيس الهيئة الدولية للمسرح للعرض المسرحي " yissh " من الولايات المتحدة الأمريكية .وبخصوص مسابقة مسرح الشارع آلت جائزة أفضل عرض مسرحي لمسرحية "المرأة والسلطان" من السودان، وتحصل على جائزة أفضل أداء جماعي ( لجنة التحكيم الخاصة ) العرض السعودي " سجناء أحرار".أما عن جوائز مسابقة العروض الكبري فقد حاز جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل العرض المسرحي "August " من المجر، ونال جائزة محمد صبحي لأفضل إخراج عبد الرحمن محسن عن عرض " آل كرامازوف ". وآلت جائزة يسري الجندي لأفضل نص مسرحي لإسماعيل إبراهيم عن نص " آل كرامازوف " ، كما حصل علي جائزة حميد سميج لأفضل ممثل مصطفي خطاب عن عرض مسرحية "آل كرامازوف ".وحازت ميار إمام جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة عن "آل كرامازوف "، كما تحصل العرض الإيطالي "soft ramis " على جائزة سامي عبد الحميد لأفضل سينوغرافيا، وآلت جائزة صلاح القصب للجنة التحكيم الخاصة إلى العرض الإيطالي SoftRamis ".