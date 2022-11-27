القطب التنموي بسوسة يحتضن الدورة الثانية للمسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات من 2 الى 4 ديسمبر 2022

يحتضن القطب التنموي بسوسة، من 2 الى 4 ديسمبر 2022، الدورة الثانية للمسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات، بمشاركة خبراء ومختصين.





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وتتواصل فعاليات المسابقة، التي تنتظم ببادرة من مركز أورونج للتطوير والإبتكار الرقمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع القطب التنموي بسوسة المتخصص في الميكاترونيك، على مدى 24 ساعة، حول موضوع "الجيل الرابع للصناعة".وسيشارك في هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن أورنج، 60 طالبا جامعيا من المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة و المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل من عدة اختصاصات موزعين على 12 فريقا.وسيتنافس المشاركون على مدار 24 ساعة، لإنجاز وتصميم حلول مبتكرة تلبي أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك تحت إشراف وتأطير مختصين و خبراء من مراكز "فابلاب سوليدار الفابلاب سبايس لاك"، على أن يتمّ الإعلان عن المتوجين وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة يوم الأحد 4 ديسمبر 2022.