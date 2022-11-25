قابس: عدم تسجيل أنشطة انتخابية في أوّل أيام الحملة الانتخابية

لم تسجّل الدوائر الانتخابية الخمسة بولاية قابس أيّة أنشطة انتخابية تذكر في اليوم الأول من الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس نواب الشعب التي ستنتظم يوم 17 ديسمبر القادم، كما لم يشرع المترشحون بعد في تعليق صورهم وبرامجهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك، حسب ما عاينه مراسل "وات".

ويبلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب بولاية قابس 41 مترشحا ومترشحة (39 ذكور و02 اناث) يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية، الى 11 مترشحا بدائرة الحامة والحامة الغربية، و10 مترشحين بدائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب، و07 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية، و07 مترشحين بدائرة قابس الجنوبية، و06 مترشحين بدائرة مارث.









