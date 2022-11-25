هوغو لوريس: " مواجهة الدنمارك ستكون معركة وهدف ريشارليسون هو الأفضل "

أكد حارس مرمى المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس أن مواجهة الدنمارك المرتقبة يوم غد السبت لحساب الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) من دور المجموعات بكأس العالم قطر

2022 لن تكون سهلة بتاتا.



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وقال لوريس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء المرتقب: "علينا أن نمثل فرنسا أحسن تمثيل ولا يمكن إطلاق الأحكام علينا قبل نهاية البطولة (...) يجب علينا الفوز بالمباراة أمام الدنمارك وأجمل هدف في البطولةحتى الآن هو هدف ريشارليسون للبرازيل".وأضاف حارس عرين المنتخب الفرنسي: " من الصعب تقييم كافة المنتخبات، وعلينا التركيز في جميع المواجهات وسوف نكون واثقين من أنفسنا ومستعدين لهدفنا الأكبر(...) نسير خطوة بخطوة نحو هدفنا ونملك الروحلمواجهة جميع التحديات ولا زلنا بعيدين عن النهائي. يجب أن نكون جاهزين للفوز في مباراة الغد والتأهل إلى الدور الثاني".واختتم " مباراة تونس والدنمارك تشير إلى أن لدينا عمل كبير من أجل الفوز بلقاء الغد خصوصا وأن المنتخب الدنماركي قوي ويستطيع الفوز بالمباريات. تمكنا من الفوز بالمباراة الأولى وكانت انطلاقة جيدة لكن الدنمارك ستقاتل بشراسة والتفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق وعلينا تقديم أفضل أداء غدا لأنها ستكون معركة".