مدرب الدنمارك: نتيجة مباراة تونس ضد استراليا ستحدد طريقة لعبنا امام فرنسا

أكد كاسبر هيولماند مدرب منتخب الدنمارك أهمية مواجهة الغد أمام المنتخب الفرنسي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال هيولماند، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "مباراة الغد أمام فرنسا مهمة بالنسبة لنا. المنتخب الفرنسي خصم صعب، وهم أبطال العالم، ويملكون نجوما أقوياء احترمهم كثيرا. هذه مسابقة كبيرة وإذا قدمنا أفضل أداء سنحقق الفوز وهذا هدفنا".



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وأضاف "منتخبنا قوي وأريد أن نمثل هويتنا وأنا سعيد بعناصر المنتخب. يجب أن نقدم أداء جيدا وهذا ما كنا نركز عليه في تدريباتنا ونحن ننتظر هذه المواجهة".وأوضح أن لاعب منتخبه كريستيان أريكسن هو جوهر اللعب والمنتخب ويدعم اللاعبين ويلعب دورا أساسيا في الملعب وقال "أريد استنساخه. أريده هدافا ومدافعا، إنه لاعب رائع ويحظى بمحبة جميع اللاعبين".وعن مباراة تونس أمام أستراليا غدا السبت ضمن ذات المجموعة، قال مدرب الدنمارك "طبعا سأعرف النتيجة وهذا سيؤثر على طريقة لعبنا أمام فرنسا وعلى قراراتنا التي سنتخذها".وفي ما يتعلق بالخطط التكتيكية لمباراة الغد قال هيولماند "الأمر يعود إلى اللاعبين على أرض الملعب، وجودة لعبهم هي التي ستحدد النتيجة ونحن نحاول أن نجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم ونقدم لهم نصائح وفي بعض الأحيان تسير الأمور على ما يرام. المنتخب الفرنسي غير تشكيلته بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية بـ 3 هدافين وجناحين، ونحن على وعي بطريقة لعبهم وسنعمل على الحد من خطورتهم".وبخصوص المباراة السابقة أمام المنتخب التونسي قال هيولماند "كنا تحت ضغط كبير ولم نكن في مستوانا العادي. لم نتقدم كثيرا في الهجوم وبالتالي صعبت المباراة، علينا أن نقدم الافضل غدا".من جانبه قال كريستيان أريكسن لاعب المنتخب الدنماركي في المؤتمر الصحفي "نحن جاهزون لمباراة الغد، وأنا في حالة صحية جيدة وقد استرجعت لياقتي البدنية".وأضاف "في بطولات كأس أوروبا ودوري الأمم الأوروبية أظهرنا أداءنا ونحن منتخب قوي وعلينا أن نستمر بقوتنا في هذه البطولة، وأنا سعيد بوجودي مع المنتخب ونسعى لتحقيق الفوز غدا".وتابع "لم نتفاجأ بالقوة البدنية للاعبي المنتخب التونسي وما قاموا به مع جماهيرهم أمر رائع وغير أجواء الملعب".يذكر انه لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة، كان المنتخب الدنماركي تعادل بلا اهداف مع نظيره التونسي بينما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الاسترالي 4-1.