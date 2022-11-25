سيدي بوزيد: مائدة مستديرة حول واقع المشاركة السياسية للنساء والفتيات بالجهة

نظّمت الجمعية التونسية للحراك الثقافي بالاشتراك مع شبكة القيادات النسائية، اليوم الجمعة، مائدة مستديرة حول "واقع المشاركة السياسية للنساء والفتيات بولاية سيدي بوزيد: الرهانات وسبل التعزيز".





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وتضمّنت التظاهرة تقديم "الدليل الاجرائي العملي لقياس اللامساواة بين النساء والرجال في القيروان وسيدي بوزيد"، ودور المنظمات المدافعة عن حقوق النساء في تعزيز قدرات النساء القياديات بالجهة ودعم مكانتهن من أجل مشاركة مواطنية متساوية، وتشخيص لأولويات عمل شبكة القيادات النسائية بسيدي بوزيد من أجل الدفاع عن حقوق النساء والفتيات ومناهضة جميع أشكال العنف والتمييز المسلط عليهن في المرحلة القادمة.وبيّنت منسقة شبكة النساء القياديات بسيدي بوزيد والقيروان، أميرة النفزاوي، في تصريح لـ"وات"، أنه اثر تسجيل حضور ضعيف للنساء في الانتخابات التشريعية، فإن شبكة القيادات النسائية تبحث اليوم في سبل دعم قدرات النساء المترشحات في الجهة وتطرح مختلف الصعوبات والعوائق والتحديات التي تعترضهن.يشار إلى أن شبكة القيادات النسائية هي شبكة تعمل على رصد كل الانتهاكات المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وتضم حوالي 30 جمعية ومؤسسات من ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، وفق ذات المصدر.