 قطر 2022 - مدرب أستراليا: الهزيمة أمام فرنسا كانت قاسية


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 09:04 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكد غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا أن الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في أولى مباريات الفريقين في نهائيات كأس العالم قطر 2022، كانت قاسية ودرسا يجب التعلم منه قبل المواجهتين المقبلتين للمنتخب الأسترالي.


وقال أرنولد، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إنه سيسعى لرفع معنويات لاعبيه بعد هذه الخسارة، وإن لديه ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على تجاوز هذا الأمر.
وأضاف أن لاعبيه ارتكبوا أخطاء كثيرة في مباراة فرنسا، وتمت معاقبتهم عليها وهذا درس لهم، ولكن مع ذلك فغالبية اللاعبين قدموا أداء جيدا وبذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، معتبرا أن من الصعب اللعب بنفس المستوى طوال المباراة خصوصا إذا كانت ضد أفضل لاعبين في العالم، وخاصة كليان مبابي.. مشيرا إلى أنه سيجلس مع اللاعبين ويراجعون جميع الأخطاء التي ارتكبت وذلك لتفادي في المباراة المقبلة أمام المنتخب التونسي يوم السبت المقبل.
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وأشار أرنولد إلى أنه يملك 26 لاعبا في قائمة منتخب أستراليا وسيرى خلال التدريبات ما إذا كان هناك مجال لتغيير طريقة اللعب أو الاستعانة بأسماء أخرى خلال المباراتين المقبلتين.. مشددا على أنه سيسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في المواجهتين المقبلتين وجمع أكبر عدد من النقاط من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الدور الثاني.

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