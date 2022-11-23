هرنانديز مدافع فرنسا يغيب عن بقية مباريات كأس العالم بعد إصابة في الركبة

قالت الجامعة الفرنسية لكرة القدم إن لوكا هرنانديز سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة خلال فوز أبطال العالم 4-1 على أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.

وأكدت الجامعة الفرنسية تقريرا نشرته صحيفة ليكيب في وقت سابق قالت فيه إن هرنانديز أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ولن يستكمل البطولة.





وخرج هرنانديز مصابا من الملعب بعد أن ظل على العشب لمدة دقيقتين ممسكا بركبته بعد أن سبقه ماثيو ليكي للكرة ليرسل تمريرة عرضية سجل منها كريغ غودوين هدف أستراليا الافتتاحي.

وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس والدنمارك اللذين تعادلا دون أهداف يوم الثلاثاء.



