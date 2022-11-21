وزير الداخلية يلتقي حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 20:37 قراءة: 0 د, 34 ث
      
التقى وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدّين، اليوم الاثنين، حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية، مارك غوردون، الذي كان مرفوقا بالقائد العام للحرس الوطني لهذه الولاية، غريغوري بورتر، ونائبة القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، جينيفر غافوتو، والوفد المرافق لهم.
وذكرت الداخلية في بلاغ لها، أنه تم خلال اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة، "استعراض علاقات الشراكة المتميزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وسبل مزيد دعمها، والمحاور ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بسلكي الحرس الوطني والحماية المدنية وتجسيدها من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة بين الجانبين في مجال التصدي للحرائق ومجابهة الكوارث".


وكان حاكم ولاية وايومنغ قد التقى في وقت سابق اليوم، وزير الدفاع الوطني، وبحث معه سبل الارتقاء بالتعاون بين الطرفين في مجالات التكوين العسكري والتدريب ودعم التجهيزات.
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