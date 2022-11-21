بحث آفاق الإرتقاء بالتعاون بين تونس وولاية وايومنغ الأمريكية في المجال العسكري


Publié le Lundi 21 Novembre 2022 - 19:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
مثّل بحث الآليات الكفيلة بالإرتقاء بالتعاون بين تونس وولاية وايومنغ الأمريكية، محور لقاء جمع وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، بحاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


وأشاد وزير الدفاع الوطني، وفق البلاغ، بمستوى التعاون المميّز بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة، بصفة عامّة، وولاية وايومنغ، بصفة خاصّة، حيث شهد هذا التعاون في السنوات الأخيرة تطورا نوعيّا وكميّا في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات.

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كما ثمّن مضمون الأنشطة القائمة مع الحرس الوطني الأمريكي لولاية وايومنغ في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جهته، عبّر مارك غوردون عن إستعداده لمواصلة التعاون مع الجانب التونسي وفتح آفاق أرحب لتدعيمه لما فيه خير وصالح البلدين.
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وقد حضر الاجتماع المساعد العام للإدارة العسكرية بولاية وايومنغ، الفريق غريغوري بورتر، والقائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى تونس، ناتاشا فرانشيسكي، وعدد من امي الإطارات العسكرية من الجانبين.

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