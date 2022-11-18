النسخة 35 لماراطون كومار يوم الاحد 4 ديسمبر القادم

تنتظم يوم الاحد 4 ديسمبر القادم منافسات النسخة الخامسة والثلاثين لماراطون كومار تونس قرطاج تحت شعار "نعدو من اجل تونس خضراء" والذي سيتضمن 3 سباقات هي 5 كلم مفتوحة للجميع ونصف الماراطون (21 كلم) والماراطون (42 كلم) مفتوحة للعدائيين المحترفين.





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واوضح مروان بن سعيد المدير المركزي المكلف بالاتصال وعضو لجنة تنظيم ماراطون كومار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة بالعاصمة ان "ماراطون كومار يدرك هذه السنة نسخته الخامسة والثلاثين منذ احداثه قبل 37 سنة وذلك بعدما احتجب في مناسبتين بسبب فيروس كورونا حيث تم الاكتفاء بنسختين افتراضيتين" مضيفا انه "تقرر ازاء تحسن الوضع الصحي اعادة تنظيم هذا الماراطون الذي يعد سباقا رسميا معترفا به لدى الجامعة التونسية لالعاب القوي (البطولة الوطنية للماراطون) وكذلك ضمن سباقات الاتحاد الدولي".واشار الى ان "لجنة التنظيم اختارت خلال الدورتين الماضية والحالية ان تواصل في نهج تعزيز البعد البيئي للسباق ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة ككل من خلال المشاركة في حملة تشجير الغابات التونسية التي تاثرت بفعل الحرائق التي شهدتها في الاشهر الاخيرة وذلك بتخصيص دينار واحد من كل عملية تسجيل في السباق لغراسة شجرة" مبينا انه "تم خلال العام الماضي غراسة 20632 شجرة ونطمح هذه السنة لتحقيق ارقام افضل ونسعى ليكون هذا المارطون نظيفا واخضرا وصديقا للبيئة ".وتابع عضو اللجنة المنظمة قائلا "ان حملة التسجيل عن بعد انطلقت منذ مدة وقد تاكدت الى حد الان مشاركة اكثر من 2000 متسابق على ان يتم فتح باب التسجيل المباشر بمقرات تامينات كومار بداية من يوم 21 نوفمبر الجاري وبالتالي نتوقع هذه السنة مشاركة اكثر من 4000 عداء مع تواجد متسابقين اجانب لاسيما من الجزائر واسماء بارزة من كينيا واثيوبيا في سباقي نصف الماراطون والماراطون بعد ان سجلنا في 2019 مشاركة 40 جنسية".واشار مروان بن سعيد الى ان "الفعاليات المصاحبة لهذه التظاهرة ستنطلق يوم 2 ديسمبر القادم من خلال تركيز قرية الماراطون التي ستكون خيمة كبيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتتضمن جملة من الانشطة التثقيفية والترفيهية الموجهة لكل الاعمار على ان تتواصل انشطتها الى غاية يوم السباق مع تنظيم تظاهرة مخصصة للشباب اليافعين تتمثل في سباق على مسلك محدد بشارع محمد الخامس حتى يتمكن كل افراد العائلة من اغتنام الفرصة لممارسة الرياضة والترويح عن النفس".كما اعلن بالمناسبة ان لجنة التنظيم رصدت مجموعة من الجوائز العينية والمالية للمتوجيين في مختلف سباقات ماراطون كومار تونس قرطاج.