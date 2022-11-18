الموسيقار أمين بوحافة يؤمّن الحفل الافتتاحي للقمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بأغنية عن جربة وعن الفرنكوفونية بتنوعها الثقافي

يؤمن الموسيقار والملحن والموزع المبدع الفنان أمين بوحافة الحفل الافتتاحي الرسمي للقمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بجربة. وستكون مدينة جربة وتراثها المحور الأساسي لهذا العرض الموسيقي إلى جانب تسليط الضوء على ثقافات البلدان الفرنكوفونية بمختلف تنوعاتها.





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ويعتبر عازف البيانو أمين بوحافة صوت الثقافة الفرنكوفونية في إفريقيا وأوروبا وحول العالم، وسيكون مصحوبا في هذا الحفل الفني بالأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة المايسترو محمد بوسلامة وكذلك مجموعة من الفنانين البارزين في المشهد الموسيقي التونسي والعربي والأوروبي.ويجمع هذا الحفل بين مجموعة من الأصوات الموسيقية المحلية مع الانفتاح على الموسيقى العالمية، حيث تندمج الإيقاعات والألحان الموسيقية مشكلة مشهدا ثقافيا منسجما مع شعار هذه الدورة الثامنة عشرة من القمة الفرونكوفونية وهو "التواصل في إطار التنوع".ودُعي للمشاركة في هذا الحفل 10 فنانين وموسيقيين من تونس ومن الخارج، إلى جانب فرقة فلكلورية من جربة. وستكون تونس ممثلة في هذا الحفل بالمغنية الصاعدة آية دغنوج والفنان الشاب محمد علي شبيل وعازف الناي المتميز حسين بن ميلود وعازف الكلارينات اسكندر بن عبيد.كما سيسجل الحفل مشاركة الفنانة السورية ذات الأصول الأرمينية لينا شاماميان والفنانة البنينية والفرنسية الشهيرة "أنجيليك كيدجو" التي سبق لها الغناء في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، إلى جانب الفرنسي "ليونال سواريز" الذي يعتبر من أفضل عازفي الأكورديون ضمن جيله. كما سيكون على خشبة المسرح أيضًا الموسيقار الفرنسي "هنري دورينا" عازف الكلارينات، وعازف الإيقاع مختار سامبا، وهو من أصول مغربية، إلى جانب الفنان "ليفون ميناسيان" من دودوك.والفنان الموسيقي أمين بوحافة، هو حائز على عدة جوائز في مهرجانات دولية كبرى، وهو مؤلف للعديد من موسيقى الأشرطة السينمائية، ومن الجوائز التي حاز عليها جائزة سيزار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "تيمبكتو" للمخرج عبد الرحمان سيساكو سنة 2015 ، و"أفضل موسيقى تصويرية مبتكرة" في مهرجان كان السينمائي سنة 2017 عن فيلم "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية. و في عام 2020 نال جائزة أفضل موسيقى في مهرجان أوديسا السينمائي عن الموسيقى الأصلية لفيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء من السودان.