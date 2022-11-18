يقتل شقيقته طعنا بسبب الميراث

أقدم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، شيخ في العقد السادس من عمره في منطقة الواصفية من معتمدية تينجة من ولاية بنزرت، على قتل شقيقته بعد أن سدد لها عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسدها فارقت على إثرها الحياة على عين المكان، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل اذاعة شمس أف أم بالجهة.







وأضاف ذات المصدر، أنه بإشعار الجهات الأمنية بالحادثة وبالتحول إلى موقع الجريمة ومعاينة الجثة تولت الوحدات الأمنية البحث عن الجاني الذي تم إلقاء القبض عليه.



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وبعد القيام بالمعاينات الأولية لمسرح الجريمة رفقة ممثل النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث والإذن بنقل الجثة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.



يُشار إلى أنه وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب الجريمة تعود لخلاف بين الجاني وشقيقته حول الميراث، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث.



وأضاف ذات المصدر، أنه بإشعار الجهات الأمنية بالحادثة وبالتحول إلى موقع الجريمة ومعاينة الجثة تولت الوحدات الأمنية البحث عن الجاني الذي تم إلقاء القبض عليه.وبعد القيام بالمعاينات الأولية لمسرح الجريمة رفقة ممثل النيابة العمومية، تم الإذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث والإذن بنقل الجثة للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.يُشار إلى أنه وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب الجريمة تعود لخلاف بين الجاني وشقيقته حول الميراث، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث.