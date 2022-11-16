ضمن فعاليات الانشطة الموازية للقمة الفرنكوفونية تقديم كتب جديدة تثمن تراث جزيرة جربة المادي واللامادي في برنامج تونس وجهتنا

أعطى صورة واضحة على التعايش السلمي والعيش المشترك على أرض جزيرة جربة بين مسلمين اباضية ومالكية وبين يهود ومسيحيين واستعرض مشاهد دقيقة عن هذا التعايش من خلال تصوير معالم دينية وجدت بالجزيرة الكثير منها اسلامي وخاصة اباضي من مساجد تميزت بهندسة فريدة بسيطة ومتواضعة في شكلها وعميقة في دلالاتها الى كنائس ومعابد يهودية اشهرها معبد الغريبة، هو كتاب DJERBA ABSOLUMENT الذي أنجزته مؤرخة بلجيكية مهتمة منذ 25 سنة بالمجموعات الإباضية وبتاريخ جزيرة جربة فيرجيني بريفو وذلك في اطار برنامج تونس وجهتنا.

قدمت هذه المؤرخة في امسية احتضنتها جمعية صيانة جزيرة جربة كتابها وفيلما وثائقيا حوصل ما جاء في الكتاب الذي انطلقت فكرة انجازه من تسليط الضوء على التعايش بين هذه المجموعات الثلاثة بالجزيرة والغوض في التراث المادي الاسلامي واليهودي والمسيحي ليستغرق العمل سنة واحدة استطاعت فيرجيني أن تثمن هذا التعايش وان تكشف ذلك التواصل بين المجموعات المتواجدة ومشاركة الافراح والمناسبات بينها في تناغم مدهش حسب قولها .



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وانتهت الى ان جربة قادرة ان تكون مثالا لتجربة فريدة في التسامح والتعايش تختفي وراء صورة سياحة شواطئ جميلة ومناخ مشمس ونزل فاخرة في حين ان تراثها وارثها الحضاري يمثل مخزونا ثريا ومتعددا يستحق ان يثمن وان يكون منتوجا ومقوما اساسيا لسياحة مستدامة وبديلة لها من المولعين والمهتمين بها الكثير حسب قولها في تصريح لوات.وجاء تقديم هذا الكتاب في اطار مشاركة برنامج تونس وجهتنا الذي ينجز منذ 3 سنوات بالشراكة بين وزارة السياحة والاتحاد الاوروبي ووكالة التعاون الالماني للمساهمة في اثراء الانشطة الموازية للقمة الفرنكوفونية بجربة حيث تم بنفس المناسبة عرض كتاب حول الطبخ التقليدي الجربي DJERBA L ILE AUX SAVEURS الذي جاء الاول من نوعه في تونس يخص جهة بعينها مقدما 30 اكلة ووصفا وحكايات عن التراث والعادات الجربية انجزته جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة بتمويل من البرنامج السويسري والاتحاد الاوروبي.ودخل هذا الكتاب الذي صنف من بين احسن الكتب في الطبخ في الدول الفرنكوفونية في مسابقة لاختيار احسن كتب طبق باللغة الفرنسية في انتظار النتيجة وفق حمدى عبد اللاوي رئيس جامعة التصرف.واوضح ان هذا الكتاب مثل فرصة للتعريف بجربة من عدة نواحي مجهولة ولم يستكشفها السياح وذلك من خلال التراث الغذائي التقليدي الذي له من الخصوصية الكثير ومن التفرد الاكثر مشيرا الى نجاح الجامعة في الموافقة على انجاز مسلك غذائي او طريق الطهو بالجزيرة يشمل تثمين زيت الزيتون الجربي وتثمين الاكلة الجربية ومعصرتين تقليديتين . وابرز اهمية مثل هذه المبادرات في تنويع مكونات المنتوج السياحي وضمان ديمومة القطاع والموسم طيلة السنة وتوفير فرص تشغيل كبرى للشباب عبر المبادرات الخاصة حسب قوله.وحضر حفل تقديم هذه الكتب منسق برنامج تونس وجهتنا سارجيو ستانيولي الذي ابرز نجاح هذا البرنامج عبر هذه الانجازات والمشاريع الاخرى المتعددة في عدة جهات في تحقيق اهدافه المرسومة ومنها المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في تونس بالتركيز على ثلاثة محاور اساسية تهم تنويع وتدعيم جودة العرض السياحي وتعزيز سلاسل القيمة في مجال الصناعات التقليدية والتصميم وتثمين التراث الثقافي.واشار الى ما ساهم به البرنامج في التشغيل بدفع المبادرات الخاصة لدى الشباب وبعث عدة مشاريع في الجهات الداخلية وبعث مشاريع مبتكرة وفرت فرص شغل ونوعت المنتوج السياحي بما يعزز الطلب على الوجهة التونسية.وذكر ان جزيرة جربة احدى المناطق التي شملها برنامج تونس وجهتنا الى جانب توزر والكاف وقرطاج وزغوان والمهدية لافتا الى خلق مسارات منها طريق التصوير السينمائي (السينيماتوغرافية) التي تربط عدة مواقع بتونس واطلاق حاليا طريق الطهو التي ستربط عددا من الجهات التونسية انطلاقا من اجبان الشمال الغربي مرورا بقرنيط قرقنة وزيت الزيتون بجربة وهريسة الوطن القبلي وذلك من اجل سياحة مستدامة تثمن التراث والخصوصية حسب قوله.وتمثل الكتب الجديدة اصدارات ضمن برنامج تونس وجهتنا في جزيرة جربة الى جانب "جربة وود" في نسختها الثانية الجديدة من خلال صور جديدة زينت جدران منطقة الرياض وحولتها الى متحف مفتوح بجداريات ولوحات من الخزف حتى لا تتأثر بفعل الزمن والمناخ وخاصة الرطوبة وتزول على غرار لوحات "جربة وود" في نسخته الاولى.