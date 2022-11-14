تنظيم "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية" يومي 20 و21 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة

ينتظم المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية، يومي 20 و21 نوفمبر 2022، بجزيرة جربة، تحت شعار "من أجل تنمية تشاركية في الفضاء الفرنكوفوني" ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بالشراكة مع تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والصناعة لتونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية





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وأكدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الاثنين، ان "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية دورة جربة 2022"، الذي يعقد على هامش فعاليات الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية ، سيمكن من مناقشة قضايا التنمية استنادا إلى أهداف الاستراتيجية الاقتصادية الفرنكوفونية والبحث عن رؤى شاملة ومبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية في أغلب بلدان الفضاء الفرنكوفوني وفي العالم عموما بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية ومن أبرزها الوضع الوبائي وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعيةويعكس شعار هذه الدورة للمنتدى الحرص على دعم الرؤية التي طوّرتها وثيقة "الاستراتيجية الاقتصادية للفرنكوفونية" للفترة 2020-2025 لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني استجابة لتطلعات السّكان من شباب ونساء كأطراف فاعلة ومؤثرة في التنمية الاقتصاديةوتسعى تونس، من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية، إلى فتح باب الحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع والخبراء وصناع القرار ممثلين عن تونس وعن أكثر من خمسين دولة بهدف مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين دول الفضاء الفرنكوفوني في عديد المجالات، من أبرزها الاستثمار والرقمنةواوضحت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن هذا برنامج المنتدى يتضمن، أولا، تنظيم ورشة عمل للتباحث في إمكانية إحداث منطقة تبادل حرّ في الفضاء الفرنكوفوني داعمة للتنمية والإدماج في المنطقة، بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن منظمات الأعراف وغرف التجارة والقطاع الخاصوتعقد، في اليوم الثاني، ثلاث جلسات عمل يتطرق خلالها عدد من الخبراء والمهنيين وممثلي المؤسسات الإشكاليات والفرص المتاحة بهدف تنمية اقتصادية إدماجية، وذلك استئناسا بتجارب ناجحة لبعض الدول، سيتمّ على إثرها صياغة توصيات ملموسة قصد تقاسمها مع صانعي القرار في مجال الفضاء الفرنكوفونيوتتطرّق ورشة العمل الأولى إلى تدارس موضوع تعزيز إدماج سلاسل القيمة في الفضاء الفرنكوفوني، وستخصّص الورشة الثانية لطرح موضوع تمويل المشاريع الخاصة باعتبارها رافدا للتنمية المشتركة ولخلق فرص للعمل والتجديد، أمّا المحور الثالث فسيُعنى بريادة أعمال الشباب والنساء في الفضاء الفرنكوفوني في عصر التحول الرقميكما يتضمّن "المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية دورة جربة 2022" لقاءات شراكة متعددة القطاعات لتعزيز التكامل الاقتصادي بين رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني. وسيتم توزيع "جوائز منتدى جربة 2022" خلال حفل الاختتام لعدد من المؤسسات الناشئة التي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية خاصة في الفضاء الفرنكوفونيويعتبر "منتدى جربة 2022"، وفق المصدر ذاته، فرصة لتعزيز جاذبية تونس كموقع استراتيجي للاستثمارات الخارجية. إذ نجحت تونس منذ 1972، تاريخ أوّل قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي، في استقطاب أكثر من 3750 مؤسسة بطاقة تشغيلية تفوق 430 ألف موطن شغل. وقد مكّنت هذه المؤسسات المعتمدة على كفاءات تونسية من إدماج الصناعة التونسية في سلاسل القيمة لعديد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني