في بادرة فريدة : ابتكارات بحلفاء سمامة تزين قاعة رادس في نهائي البطولة الوطنية للمطالعة

لفت أنظار المتابعين لنهائي البطولة الوطنية للمطالعة التي أقيمت أمس الأحد بقاعة رادس، مجموعة من الديكورات والتصميمات الإبداعية الفنية التي تزين جوانب من القاعة التي احتضنت المسابقات، وكان ذلك ببادرة من المركز الثقافي الجبلي بسمامة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.





..



.

.. ...

وقد تم تزيين القاعة جزئيا باعتبار أن التصميمات تتطلب إمكانيات مادية، وزمنا أطول لإنجازها قد تتم في الأيام القادمة، وفق ما بينه عدنان الهلالي المسؤول عن المركز الثقافي الجبلي بسمامة وصاحب فكرة إنشائه. وأوضح في تصريح لـ"وات" أنه بمناسبة نهائي هذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية، نظم المركز والمدرسة الوطنيّة للهندسة المعماريّة الدّورة الأولى لجائزة أحسن خلق فنّيّ وهندسي بالحلفاء، والتي كان الهدف المباشر من إطلاقها ابتكار ديكورات حلفاء لقاعة رادس المغطاة بمناسبة احتفالية اختتام البطولة الوطنية للمطالعة "خاصة وأنّ ألياف الحلفاء هي أصل الورق، ورق الكتاب والمجلدات".وبين أن هذه المسابقة التي تمّ الإعلان عنها بمناسبة تنظيم يوم سمامة بمقر المدرسة بسيدي بوسعيد يوم 26 أكتوبر2022 تهدف كذلك إلى تثمين الحلفاء بطرق علمية وفنّية مبتكرة، لافتا إلى الإقبال الذي لقيته من الطلبة رغم ضيق الوقت.وقد احتكمت المسابقة إلى لجنة تحكيم تتألف من الأساتذة والمهندسين المعماريّين غادة شاطر ونجوى طبجي وآمنة بن سالم وسليم بن رجب وأمين حسني والمصمّم خالد خيّاطي والمستثمر في المجال الحرفي فراس نصير.وأسفرت عن منح الجائزة الأولى للمجموعة المتكوّنة من الطلبة أميمة قروي وإيمان زواوي وآمنة غزلاني والجائزة الثانية للمجموعة المتكوّنة من نهى بن جبارة وسيرين بن نصر ودينا قناوي ومهيب وهيبي ومريم طويّر.وتم تسليم الجوائز للفائزين يوم أمس الأحد بمناسبة نهائي البطولة الوطنيّة للمطالعة التي كانت مناسبة كبرى لتحفيز الإبداع الثقافي.وثمن عدنان الهلالي الشراكة القائمة بين جبل سمّامة والمدرسة القوميّة للهندسة المعمارية والتعمير، التي تقدمت في وقت وجيز وفق قوله، معتبرا أنها "تمثل نموذجا لانفتاح المؤسسة الجامعيّة على الجهات الداخليّة وثرواتها لما فيه صالح المشاريع المحليّة والبحث الأكاديمي".