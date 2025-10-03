عشرات المتظاهرين ضمن "اعتصام السفارة الأمريكية" في ليلته الثانية يطالبون بالافراج الفوري عن معتقلي اسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e039e8cf7444.35455687_fpeihmjklnoqg.jpg width=100 align=left border=0>

تجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الزيتونة في إطار اعتصام "السفارة الأمريكية"، مساء اليوم الجمعة، مرددين شعارات تبلغ احتجاجاتهم حول الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والمطالبة ب"الإفراج الفوري واللامشروط" عن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة الذين اعتقلتهم القوات الصهيونية في المياه الدولية ومنهم حوالي 25 تونسيا.

وصرح رشيد العثماني عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" بتونس بأن "الإعتصام في ليلته الثانية يواصل حراكه لتحميل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية لما يجري من جرائم باعتبار العلاقة بينها وبين الكيان الصهيوني والاحتجاج عن الدعم اللامشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني في إبادته للشعب الفلسطيني والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أسطول الصمود المودعين حاليا في سجن بصراء النقب".

وأضاف أن المعتصمين "يتمسكون باستمرار الإعتصام الى حين الإفراج عن المختطفين من أسطول الصمود".

