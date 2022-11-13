تطاوين: أكثر من ألف منتفع من القافلة الطبية لجمعية "كل يوم حلمة" في معتمديات تطاوين ورمادة والصمار

انتفع أمس السبت أكثر من ألف مريض من معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية ورمادة والصمار من خدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها جمعية "كل يوم حلمة "One day one dream" بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة.





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وقدمت هذه القافلة التي ضمت 20 طبيبا من مختلف الاختصاصات الطبية 610 عيادة بالمستشفى الجهوي بتطاوين في أمراض الأطفال والعيون والجلدية والمفاصل والشرايين والعروق والتوليد والجراحة العامة وجراحة الأطفال والانعاش كما تم اجراء 11 عملية جراحة على الأطفال اضافة الى طفل آخر تطلبت حالته التحول الى العاصمة.كما قدمت القافلة الطبية بالمستشفى المحلي برمادة 178 عيادة في أمراض القلب والجلدية و طب الغدد الصماء و 179 عيادة في المركز الصحي بالصمار في ذات الاختصاصات.وجدير بالاشارة الى أن الادارة الجهوية للصحة تعمل مع المجتمع المدني على تغطية النقص الفادح في طب الاختصاص في الجهة عبر القوافل الطبية التي تعاقبت وتعددت في السنوات الأخيرة بفضل الروح التطوعية التي أظهرها الأطباء المختصون.يذكر أن الصندوق الذي أحدثته وزارة الصحة العمومية لدعم طب الاختصاص في المناطق المحرومة نجح في سنواته الأولى من تأمين الاستمرار في عديد الأقسام الطبية بالمستشفى الجهوي الا أن عزوف الأطباء في الفترات الأخيرة عن الاشتراك في العمل بالتداول بالمستشفى الجهوي رغم المقابل المادي المغري ضعف كثيرا وظلت عديد الأقسام طيلة فترات طويلة دون طبيب ما اضطر ادارة المستشفى الى توجيه المرضى وخاصة الحالات الحرجة الى الولايات المجاورة.