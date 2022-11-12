سوسة تحتضن الملتقى المشترك بين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة "

احتضنت مدينة سوسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري الدورة الثامنة من "ملتقى التعاون والشراكة بين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة " التي تنتظم في إطار الحرص على تكامل الأدوار بين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ومختلف المؤسسات الشبابية والرياضية وفي سياق جهود الوكالة لترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة.





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وأوضح المكلف بالاتصال بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات سامي زهرين في تصريح ل"وات" ان "هذه الدورة جمعت أخصائيين من إطارات الوكالة بالمندوبين الجهويين للشباب والرياضة من كامل ولايات الجمهورية صحبة الإطارات الفنية المختصة في الرياضة الذين تم تكوينهم في مجال مكافحة المنشطات وذلك قصد تباحث سبل التعاون بينهم وبين الوكالة في مجال مكافحة المنشطات وكذلك بهدف توفير مزيد من الإحاطة بفئة الشباب من الرياضيين وغير الرياضيين ودعوتهم إلى احترام مبادئ التباري الشريف والمحافظة على صحتهم من جميع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفقا لبنود البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات وخاصة في مجال التوعية ".واضاف ان "الدورة كانت فرصة قيمة للتواصل المباشر والتفاعل مع ابرز المتدخلين في مجالي الشباب والرياضة على المستوى الجهوي بما انها تتوجه الى الهياكل الجهوية التي تعتبر الحل الأمثل لتفعيل احدث الأساليب المعتمدة في عمليات التوعية وذلك عبر وضع خطط لتوعية الشباب بمخاطر المنشطات من خلال تكثيف الحملات وتنويعها شكلا ومضمونا لاسيما في الفضاءات الرياضية الخاصة ".وذكر ان "المشاركين في هذه التظاهرة استفادوا من دورة تكوينية دولية عن بعد انتظمت بالمناسبة عبر المنصة الالكترونية للتثقيف ضد المنشطات وذلك لتبادل الخبرات مع التجارب المقارنة في دول اخرى".كما تم وفق ذات المصدر "تنظيم دورة تكوينية حول رياضات الطبيعة التي تتم ممارستها في الفضاءات الخارجية الطبيعية والتي أضحت تستقطب اعدادا كبيرة من الممارسين حيث استفاد المشاركون في الدورة من حصص تثقيفية حول كيفية العمل لضمان رياضة لصحة أفضل والوقاية ضد استعمال المواد المنشطة على مستوى الجمهور العريض"