وزير تكنولوجيات الاتصال:تسجيل 34   ألف هوية رقمية مفعلة منذ انطلاق الحملة الوطنية

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، عن تسجيل 34 ألف هويّة رقميّة مفعّلة وذلك منذ إنطلاق الحملة الوطنية للحصول على الهويّة الرقميّة.





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وأضاف بن ناجي، في تصريح لـ"وات"، على هامش إشرافه، الجمعة، على الحملة الوطنية للحصول على الهويّة الرقمية على الجوّال للمواطن بمركز أليف بسليانة، المتواصلة منذ أمس، الخميس وحتى الجمعة، أنّ أكثر من 80 ألف طلب للحصول على الهويّة الرقمية تنتظر تفعيلها.واعتبر أن الأرقام المسجلة، إلى حد اليوم، تعد مهمّة، خاصّة، أن الحملة الوطنية إنطلقت منذ شهر أوت 2022 أي منذ حوالي 3 أشهر، تقريبا، مع المشغلين الثلاثة للإتصالات والمركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.وتحدث بن ناجي عن اطلاق، منذ سبتمبر 2022، الحملة الوطنية لتجوب كامل الولايات للتعريف بالهويّة الرقمية وبجملة الخدمات المتاحة عن طريق بوابة المواطن وأهمها المضمون الإلكتروني. وقد أصدرت رئاسة الحكومة أمس، الخميس، منشورا يدعو المؤسسات العمومية والوزارات إلى إعتماد المضمون المستخرج على الخط من بوابة المواطن بإستعمال الهويّة الرقمية كوثيقة رسميّة للقيام بجميع الإجراءات الإدارية معتبرا ذلك إنجازا كبيرا وهامّا.ولفت إلى إطلاق البريد الإلكتروني منذ أيّام ممّا سيسمح للمواطن بالولوج إلى البريد عن طريق الهويّة الرقميّة عبر بوابة المواطن وهو مخصص للإستعمالات الرسمية وللتراسل بين المواطن والإدارة.وأشار بن ناجي إلى أن الإشعارات، التّي تخصّ البطاقة الرمادية ورخص السياقة والخطايا ستكون متوفرة، خلال الأيّام القادمة، مع الوكالة الوطنية للنقل البرّي عبر بوابة المواطن بإستعمال الهويّة الرقميّة.وذكر الوزير أن الهويّة الرقميّة هي طريقة موحدة للنفاذ إلى البوابات الحكومية تسمح بالقيام بالإمضاء الإلكتروني. وسيمكن ذلك من التخلي التدريجي على التعريف بالإمضاء لدى الجهات المختصّة. ولفت إلى أنّه من المنتظر، قبل انتهاء سنة 2022، الاشتغال على العقد الإلكتروني لبيع السيّارات اذا ما توفر لطرفي العقد (البائع والشاري) هويّة رقمية لتصير عمليّة البيع ممكنة بطريقة إلكترونية.و أفاد أن حملات الهويّة الرقمية ستشمل في الأيّام القادمة ولاية القيروان ثم ولايات الجنوب للتعريف بالخدمة الجديدة وتعميمها بجميع الولايات مع بداية سنة 2023 علما وأنّ الفريق التقني يشتغل على تطوير وتحسين وتجاوز الصعوبات بناء على ردود فعل المواطنين والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم والصعوبات، التي تعترضهم. وقد تمّ في سياق متصل إدراج الأطفال، المولودين خارج تونس، في بوابة المواطن وهي عمليّة لم تكن متاحة.ولفت بن ناجي إلى أن وزارته تشتغل على تركيز موزعات آلية في البلديات والقباضات لتوفير خدمات إدارية.وفي مايتعلق بمراكز العمل عن بعد، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أنها باتت تسمى مراكز جهويّة ذكيّة وذلك في إطار إعادة هيكلتها وفق تمشي جديد لتطوير نوعية الخدمات من جهة وطاقة استيعابها من جهة أخرى علما وأن عدد هذه المراكز بلغ 20 مركزا موزعين على أغلب الولايات.وبين أن الوزارة تطمح للترفيع في طاقة استيعابها لاستقطاب أكبر عدد من الشباب وباعثي المشاريع الشبان عبر توفير مكوّنين وتركيز مؤسّسات الخدمات على غرار البريد التونسي واتصالات تونس لتوفير مختلف الخدمات فضلا عن تركيز شبّاك موحد لتسهيل هذه الخدمات.من جهته ذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد، سامي المكي، في سياق آخر أن 4 مشاريع هامة بمدينة سليانة وبمعتمديات برقو والروحية ومكثر ستدخل حيز الاستغلال مع بداية السنة القادمة.و بين أن من بينها مشروع تهيئة المركب البريدي بسليانة بقيمة إعتمادات جملية تقدر 1،250 مليون دينار. وذكر بأنّه تمّ إحترام مدة الإنجاز المشروع المحددة بسنة. ويضم المركز الجديد 10 شبابيك لتجنّب الاكتظاظ ووكالة بريد سريع ومساكن وظيفية لافتا إلى أن مكتب بريد سليانة يعد مكتبا تاريخيا إذ يعود إنشاؤه إلى 100 سنةو أشار إلى أن الكلفة الجملية لمشاريع بناء مكتبي بريد عين بوسعدية ببرقو و الروحية وإعادة تهيئة مكتب بريد مكثر قدرت بمليوني دينار.