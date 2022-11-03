بعد انسحاب قيس اليعقوبي ... لطفي رحيم مدربا جديدا لهلال الشابة

اعلن هلال الشابة يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب لطفي رحيم للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب قيس اليعقوبي.





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وقالت ادارة هلال الشابة في بلاغها "بعد قرار المدرب قيس اليعقوبي الإنسحاب من تدريب الهلال صحبة الطاقم المعاون له في منتصف الطريق والفريق تنتظره مواعيدا هامة وقريبة في البطولة، وجدت الهيئة المديرة من المدرب القدير لطفي رحيم الإستجابة الفورية والطوعيّة للوقوف إلى جانب الفريق في هذا السياق الدقيق بالإشراف على العارضة الفنية في ما تبقى من مباريات في النصف الأول من المرحلة الأولى للبطولة في إنتظار إعادة ترتيب الأوضاع الفنية من خلال التعاقد مع مدرب أجنبي أو إيجاد صيغة لمواصلة الرحلة مع المدرب لطفي رحيم إن قبل ذلك".وكان المدرب قيس اليعقوبي اعلن انسحابه من تدريب هلال الشابة بعد الخسارة امام امل حمام سوسة بهدف دون رد يوم الاربعاء لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.ويحتل هلال الشابة المركز السادس ضمن المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات.