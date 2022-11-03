باجة: اكثر من 200 الف زائر ومستفيد من انشطة مهرجان الرمان بتستور (مديرة المهرجان)


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 20:30 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اكدت مديرة الدورة السادسة لمهرجان الرمان بتستور من ولاية باجة صلوحة التباسي لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مهرجان الرمان المنتظم من 29 اكتوبر الى يوم امس الاربعاء 2 نوفمبر استقطب اكثر من 200 الف زائر ومستفيد من مختلف انشطته .


وبينت ان الدورة السادسة للمهرجان دعمت اشعاع تستور مبرزة ان العروض الشبابية الفنية كانت الاكثر استقطابا للجمهور اضافة الى المعرض التجاري ومسلك الرمانة الذى تم احداثه لدعم السياحة العائلية ويتمثل في زيارة المعارض والضيعات الفلاحية للرمان وقضاء يوم بها واعتبرت ان اختيار تنظيم المهرجان في عطلة مدرسية قد دعم نجاحه.

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وتجدر الاشارة الى ان 110 عارضين شاركوا في معرض متعدد الاختصاصات بفضاء ساحة البطحاء ومقهي الفنون والشوارع الرئيسية لتشمل فعاليات المهرجان المنطقة الممتدة من السلوقية الى تستور.
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وتضمنت فعاليات مهرجان الرمان ندوة علمية حول الرمان الواقع والافاق والتسمية المثبتة للاصل لرمان تستور وعرض للاكلة الاندلسية واجبان تستور ومسابقة حول مشتقات الرمان وعرض للسلامية وخرجة العيساوية اضافة الى تنظيم معرض الحرف والفنون بساحة الفنون وعرض موسيقي شبابي للفنان عمر التركي.
كما تم احياء سهرة صوفية وتنشيط المدينة بفرق عيساوية المرسي وورشة عمل حول افاق تصدير الرمان اضافة الى عرض بساحة الفنون لسلامية تستور .

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