مدينة غار الملح تحتضن فعاليات "أيام قرطاج السينمائية للاطفال بالجهات".

في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان قرطاج السينمائي ،احتضنت معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت عشية اليوم الأحد، تظاهرة ثقافية وإبداعية سينمائية ،اختارت لها لجنة التنظيم شعار " أيام قرطاج السينمائية الموجهة للاطفال بالجهات" في دورتها الاولى .





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وتضمنت فقرات التظاهرة التي اعطى اشارة انطلاقها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تنفيذ مجموعة هامة من العروض التنشيطية والاستعراضية الجميلة جدا لمجموعة الوان وفرق السطمبالي ومجموعة عماد الباجي الذين جابوا مختلف شوارع مدينة غار الملح احتفالا ببالمناسبة ،علاوة على تنظيم معرض تشكيلي بالمكتبة العمومية بغار الملح تحت شعار "ريشة حرة"، قبل موعد الافتتاح الرسمي للفعاليات المهرجانية بفضاء برج باب تونس الاثري العريق، حيث استمتع الحضور من عموم المواطنين ومحبي الفن السابع بمشاهدة مجموعة صور لافلام ومسلسلات واشرطة سينمائية وكليبات وغيرها كانت صورت بغار الملح ،وذلك تحت شعار " غار الملح قبلة السينمائيين" ، شفعت بعرض ونقاش لفيلمي " BALLON" للمخرج العراقي عدي عبد الخادم ، و" L ENFANT DE LAZARET" للمخرج التونسي كمال بن وناس .كما تم بذات المناسبة تكريم المخرجة الشابة ابنة مدينة ماطر هاجر اللافي النفزي .وكان المندوب الجهوي للثقافة ببنزرت خالد العبيدي اكد في مراسلة سابقة ان مصالح المندوبية وتحت اشراف وزارة الثقافة وبالتعاون مع مصالح ولاية بنزرت، ومعتمدية وبلدية غار الملح ودار الثقافة بغار الملح استنفرت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية الواجبة لاحتضان هذه الفعاليات السينمائية والثقافية والابداعية والترويجية لمدينة غار الملح ذات التاريخ والتراث العريق ومن خلالها ولاية بنزرت والبلاد التونسية .يذكر ان فعاليات "ايام قرطاج السينمائية للاطفال بالجهات" تنتظم ايام 30 و31 أكتوبر وغرة نوفمبر 2022،وسيتم غدا الاثنين 31 أكتوبر والثلاثاء غرة نوفمبر 2022 بفضاء برج باب تونس مواصلة تقديم وعرض مجموعة من الأفلام القصيرة أنجزها عدد من المخرجين من تونس وامريكا وأستراليا وإيطاليا .