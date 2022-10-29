وزير السياحة يفتتح الدورة السادسة لمهرجان الرمان بتستور ويشرف على مجلس جهوى للسياحة بباجة

افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بن حسين اليوم السبت فعاليات الدورة االسادسة لمهرجان الرمان بتستور من ولاية باجة وأكد في تصريح ل،(وات) على اهمية هذا المهرجان الذى يعرف تطورا من سنة الى اخري وعدد اخر من المهرجانات المماثلة في تنشيط السياحة البديلة والداخلية وفي تمكين الجهات التى لم تاخذ حظها بالشكل الكافي من التعريف بمخزونها مبرزا ان وزارة السياحة تحرص حاليا على تقديم كل اشكال الدعم لهذه المهرجانات.





..



.

.. ...

ودشن الوزير بتستور ايضا مشروع توسعة الوحدة السياحية ابن زيدون التى تم بناؤها على مساحة ثلاثة الاف مترا مربعا لتصل طاقة استيعابها الى 88 سريرا وذلك بتكلفة 2,8 مليون دينار .واعلن وزير السياحة ان القرية الحرفية بباجة ستكون جاهزة قبل موفي السنة الجارية مؤكدا ان المجلس الجهوى للسياحة بباجة المنعقد اليوم بالجهة قد تركزت اشغاله على النظر في جاهزية هذه القرية التى تقدمت اشغالها بنسبة 95 بالمائة والتى من شانها ان تعطى دفعا للحرفيين والمهنيين بالصناعات التقليديةوابرز انه تم التركيز ايضا على دفع الاستثمار السياحي بالجهة عبر بعث شركة اهلية للسياحة الايكولوجية بباجة وتجاوز الصعوبات التى تحول دون بعث المنطقة السياحية الايكولوجية بالزوارع والتى تم اتخاذ قرار بشانها منذ 1999 ولم يتم رغم مرور 25 سنة على اتخاذ القرار انجاز المشروع رغم قيام الوكالة العقارية السياحية بكل الدراسات والاجراءات لانجاز المنطقة السياحية معلنا انه سيقوم بمعاينة ميدانية مع الهياكل المعنية لمنطقة الزوارع لتجاوز العراقيل المسجلة.وبين ايضا ان زيارته لمعتمدية قبلاط المعروفة بالصناعات التقليدية تهدف الى خلق تجمعات مهنية وشبكات للصناعات التقليدية لتوفير طاقة انتاجية هامة للصناعات التقليدية المطلوبة في الداخل والخارج.واكدت صلوحة التباسي مديرة الدورة السادسة لمهرجان الرمان بتستور ان هذه الدورة السادسة لمهرجان الرمان التى انطلقت اليوم لتتواصل حتى يوم 2 نوفمبر القادم سجلت مشاركة اكثر من 110 عارضا بفضاء ساحة البطحاء ومقهي الفنون والشوارع الرئيسية لتستور كما سجلت ان المهرجان قد امتدت فعالياته من منطقة السلوقية الى تستور وذلك بفضل انخراط اهالي المنطقة في المهرجان مضيفة ان الدورة الحالية للمهرجان تميزت ايضا بتنظيم زيارات لضيعات الرمان ومشاركة الزوار في قطف الرمان وتنظيم حصص لتذوق منتوجات الرمان.وتجدر الاشارة الى ان فعاليات مهرجان الرمان تتضمن ايضا ندوة علمية حول الرمان الواقع والافاق والتسمية المثبتة للاصل لرمان تستور وعرض للاكلة الاندلسية واجبان تستور ومسابقة حول مشتقات الرمان وعروض موسيقية شبابية وصوفية اضافة الى تنظيم معرض الحرف والفنون بساحة الفنون وعرض موسيقي شبابي وسهرة صوفية