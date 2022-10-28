بنزرت: أيام قرطاج السينمائية تحل بغار الملح من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر

تحتضن معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت أيام 30و31 أكتوبر و1 نوفمبر 2022 جانبا هاما من فعاليات الدورة 33 لمهرجان قرطاج السينمائي، وذلك تحت شعار " أيام قرطاج السينمائية بالجهات".

وقال المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت خالد العبيدي أن مصالح المندوبية وتحت إشراف الوزارة وبالتعاون مع مصالح الولاية والسلط المحلية ودار الثقافة بغار الملح هيأت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية الواجبة لاحتضان هذه الفعاليات السينمائية والثقافية والابداعية الترويجية لمدينة غار الملح ذات التاريخ والتراث العريق ومن خلالها ولاية بنزرت والبلاد التونسية .



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ولاحظ المصدر ذاته ان البرنامج العام للتظاهرة التي تندرج في صلب الاستراتيجية الجديدة للمندوبية وبقية شركائها في مزيد تفعيل الحراك الثقافي والابداعي بالجهة، يتضمن خلال اليوم الافتتاحي للمهرجان يوم السبت 30 أكتوبر تنظيم فقرات تنشيطية واستعراضية رشيقة لمجموعة الوان وفرق السطمبالي ومجموعة عماد الباجي الذين سيجوبون مختلف شوارع مدينة غار الملح احتفالا بالمناسبة. كما سيتم تنظيم معرض تشكيلي بالمكتبة العمومية بغار الملح تحت شعار " ريشة حرة"، على أن يحتضن برج باب تونس الاثري العريق مساء موكب الافتتاح الرسمي للمهرجان بتقديم مجموعة صور لأفلام ومسلسلات واشرطة سينمائية وكليبات وغيرها، صورت بغار الملح تحت شعار " غار الملح قبلة السينمائيين". وستكونهذه الفعاليات متبوعة بعرض ونقاش لفيلمي " BALLON" للمخرج العراقي عدي عبد الكاظم ، و" L ENFANT DE LAZARET" للمخرج التونسي كمال بن وناس .وتتواصل يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2022 عروض مجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة من قبل مجموعة من المخرجين من تونس والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإيطاليا.