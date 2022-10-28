قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها ترتفع في موفى سبتمبر 2022 بنسبة 30،1 بالمائة

ارتفعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، بنسبة 30،1 بالمائة لتبلغ 411،9 مليون دينار، مقابل 316،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجلة زيادة على مستوى العدد بنسبة 1،5 بالمائة (2292 عملية استثمار مقابل 2258 في موفى سبتمبر 2021).





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وأوضحت وكالة النهوض بالاستثمارات، وفق ما نشرته، الجمعة، أنه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020، سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة انخفاضا بنسبة 21،4 بالمائة من حيث العدد و 3،4 بالمائة من حيث القيمة.وبلغت الاستثمارات المصرح بها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، نحو 4758 عملية استثمارية بقيمة 955،8 مليون دينار مقابل 5044 تصريح بقيمة 1007،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجلة انخفاضا بنسبة 5،7 بالمائة على مستوى العدد و5،1 بالمائة على مستوى القيمة، وذلك مقارنة بالمخطط التنموي 2016-2020.وعرفت الاستثمارات المصرح بها انخفاضا بنسبة 17،6 بالمائة على مستوى العدد و5،9 بالمائة على مستوى القيمة.وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها بــ 38 قرض بقيمة 6،3 مليون دينار مقابل 5،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.ووفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، تمكن هذه القروض من إدماج نحو 385 هكتار من الأراضي في الدورة الإقتصادية مقابل 350 هكتار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.كما انتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 113،1 مليون دينار ما يعادل 27،5 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها مقابل 96،4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.