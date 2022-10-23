فتح باب الترشح للدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية


Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 - 22:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج الموسيقية بإدارة الفنانة درصاف الحمداني، عن تنظيم الدورة الثامنة من هذه التظاهرة من 21 إلى 28 جانفي 2023.
وفتح المنظمون باب الترشح أمام أصحاب المشاريع الموسيقية والفنيّة الراغبين في المشاركة في الدورة االثامنة للمهرجان. وتمّ تحديد يوم 8 نوفمبر القادم آخر أجل لتقديم ملفات المشاركة.

وتنفتح أيام قرطاج الموسيقية على كلّ الأشكال الموسيقية الإبداعية والمبتكرة من جميع الأنماط التي يقدمها فنانون في شكل فردي أو مجوعات من تونس وسائر دول إفريقيا والعالم العربي.

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ويُشترط على المترشحين ألا تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، مع تقديم عروض جديدة مرفقة بوثيقة الملكية الفكرية للمشروع والجذاذة الفنية للعرض. وينبغي ألا تتجاوز مدة العرض 45 دقيقة.

وتختار لجنة فنية تُعيّن للغرض مشاريع موسيقية ستتاح لهم الفرصة لتقديم عروض أمام عدد هام من المهنيّين في مجال الموسيقى من جميع أنحاء العالم.
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