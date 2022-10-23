عائدات تصدير التمور التونسية ارتفعت الى 503 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2022

ارتفعت قيمة صادرات تونس من التمور ما بين شهري جانفي وسبتمبر 2022، إلى 7ر503 مليون دينار مشكلة ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمائة

وكشف المرصد الوطني للفلاحة في نشريته لشهر أكتوبر 2022، أن تونس صدرت قرابة 7ر89 ألف طن من التمور مع موفي سبتمبر 2022 أغلبها من نوع "دقلة النور" والتي تمثل 6ر80 بالمائة من الكميات المصدرة.







وساهمت "دقلة النور" في تحقيق عائدات للمصدرين، بنحو 3ر472 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022، علما وأن الكميات المصدرة قاربت 3ر72 ألف طن.

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وتتصدر المغرب قائمة الدول الموردة للتمور التونسية ، من خلال حصولها على حصة تقارب 7ر19 ألف طن مكنت من تحقيق عائدات تصدرية في حدود 8ر125 مليون دينار.



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وساهمت "دقلة النور" في تحقيق عائدات للمصدرين، بنحو 3ر472 مليون دينار مع موفي سبتمبر 2022، علما وأن الكميات المصدرة قاربت 3ر72 ألف طن.وتتصدر المغرب قائمة الدول الموردة للتمور التونسية ، من خلال حصولها على حصة تقارب 7ر19 ألف طن مكنت من تحقيق عائدات تصدرية في حدود 8ر125 مليون دينار.