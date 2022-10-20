وقفة احتجاجية للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل للتنديد بشبهات "فساد" في بعض نتائج مناظرة انتداب

نفّذ اليوم الخميس الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنديد بما أسموه "الفساد" الذي شاب بعض نتائج مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين للتعليم العالي التي تم فتحها منذ جانفي 2021 حسب ما أفادت به سيرين سعيد ممثلة حراك الدكاترة المعطلين عن العمل.

وأوضحت سيرين سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم فتح مناظرة في جانفي 2021 شملت 1130 في جميع الاختصاصات انبثقت عنها لجان مختصة مضيفة أن نتائج المناظرة صدرت عن بعض اللجان وتبين حسب تقديرها اعتماد "المحاباة والمحسوبية" في نتائجها.



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واتهمت محدثة (وات) في هذا الصدد بعض اللجان بالفساد وعدم الأخذ بعين الاعتبار الملف العلمي مضيفة أن العديد من المترشحين قدموا ملفات علمية هامة لم تأخذ بعين الاعتبار مما يؤكد شبهة "الفساد" حيث كان من المفترض حسب قولها أن يحظى الملف العلمي بدرجات هامة تليها بدرجة أقل المحادثات.واعتبرت أن القائمين على المناظرة اعتمدوا على منطق التشفي بسبب مشاركة عدد من المترشحين في التحركات الاحتجاجية السابقة مضيفة أنه تم التراجع عن بعض الاتفاقيات القاضية بانتداب الأشخاص من ذوي الاعاقة (تفعيل قانون تشغيل 2 بالمائة).وذكرت ممثلة حراك الدكاترة المعطلين عن العمل أنه تم امضاء عريضة وجهت الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وستوجه اليوم الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ممضاة من المئات من المترشحين للتعبيرعن المظلمة التي تعرضوا لها ومطالبين باعادة المناظرة والتنديد "بالفساد".وللاشارة كان الدكاترة المعطلين عن العمل قد خاضوا منذ سنة 2019 والى غاية موفى 2020 اعتصامات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفضى الى اتفاق بانتداب 2400 من الدكاترة المعطلين عن العمل على 3 سنوات و 600 خطة ببقية الوزارات.يذكر أن الدكاترة المعطلين عن العمل يخوضون تحركاتهم الاحتجاجية في اطار حراك لأنه لم يتم بعد اعتماد هيكل قانوني ممثل لهم.