دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d147d04e90f5.03642735_efolkpihnmgjq.jpg width=100 align=left border=0>
المركز الوطني لفن العرائس
Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، عاد النشاط والحركة لتدب في الفضاءات الثقافية من دور ثقافة ونوادي ومراكز وعدد من الأماكن التي توفر فرصا للتلاميذ والطلبة وغيرهم من هواة ممارسة الأنشطة الثقافية لخوض تجارب تكوينية وترفيهية في الآن ذاته.

وفي هذا السياق ومع بداية السنة الثقافية الجديدة، 2025 / 2026، أعلن القائمون على المركز الوطني لفن العرائس عن فتح باب التسجيل في ورشاته التكوينية في فن العرائس الموجهة للأطفال والكهول لتمكينهم من آليات الكتابة الدرامية والتصميم وصنع وتحريك العرائس، وعلى الراغبين في المشاركة في هذه التجربة  تقديم الوثائق المذكورة على صفحة المركز على الفايسبوك في تاريخ أقصاه 30 سبتمبر الجاري.

كما أعلن النادي الثقافي الطاهر الحداد عن فتح باب المشاركة في عدد من نواديه وهي، نادي الفنون التشكيلية الذي ينطلق نشاطه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وينتظم بمعدل حصة كل يوم جمعة ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، تحت إشراف الفنانة كرامة بن عمر، ونادي "الخط العربي والزخرفة" الذي سيُنتظم كل يوم أحد على الساعة العاشرة صباحا بفضاء النادي، وسيكون من تأطير الخطاط صابر العقيلي.

وفضلا عن المراكز الوطنية والنوادي الكبرى، تعمل دور الثقافة في إطار مقاربة ترنو إلى دعم ثقافة القرب ولامركزية الفعل الثقافي، على توفير أُطر قادرة على احتواء وتأطير مواهب الأطفال والشباب من خلال النوادي السنوية، من ذلك دار الثقافة الطيب المهيري  بحي الزهور (أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة)، التي دعت في بلاغ نشرته مساء أمس الأحد الراغبين في المشاركة في نواديها إلى التسجيل انطلاقا من يوم 1 أكتوبر 2025، وتوفر هذه الدار عدد من النوادي في المسرح، والموسيقى (غناء، عزف، إيقاع)، والرسم والفنون التشكيلية، والمطالعة والكتابة القصصية، والتراث والإبداع الفني، والسينما والصورة ومناقشة الأفلام، والتربية البيئية، والرقص والتعبير الجسماني، فضلا عن بعض النوادي الأخرى المرتبطة بالمواطنة والحفاظ على البيئة.

كما يوفر المركب الثقافي نيابوليس بنابل عدد من النوادي لمختلف الفئات العمرية، بدءا بنادي المسرح للشباب الذي ينشط كل يوم أحد على الساعة العاشرة صباحا ونادي الفنون التشكيلية للأطفال والكهور والذي يُقام في ثلاثة مواعيد أسبوعيا، ونادي القصة للأطفال الذي يُقام كل يوم سبت على الساعة الثالثة والنصف عصرا، بالإضافة إلى ناد موجه لأحباء الفن الملتزم، "نادي الشيخ إمام"، وينتظم كل يوم جمعة على الساعة الخامسة مساء.
ويتواصل يوميا نشر البلاغات الداعية إلى المشاركة في الأنشطة الثقافية في الفضاءات التابعة للمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية في مختلف ولايات الجمهورية والفضاءات الخاصة أيضا.


