المحرس: تشكيات من غياب النقل المدرسي..وزارتا النقل والتربية في سبات !

سادت، صباح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، حالة من الإحتقان في صفوف عدد من أولياء تلاميذ معهدي حاتم المكي وعلي بورقيبة بمعتمدية المحرس، بسبب غياب وعدم انتظام مواعيد حافلات النقل المدرسي وحرمان أبنائهم التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة، مطالبين السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة وتوفير حافلات مدرسية واحترام مواعيد السفرات حتى يتسنى لأبنائهم من الوصول في الوقت المحدد.







هذا وعبر احد الأولياء لموقع "باب نات"، عن استيائه عن عدم انتظام مواعيد الحافلات التي أكد انها مهترئة وقديمة لا تستجيب لمتطلبات السلامة ولا لحاجيات الجهة، كما أعرب عن استغرابه من غياب المسؤولين، وعدم ايجاد الحلول المناسبة مع بداية السنة الدراسية بالتدخل قصد إيجاد حلول لمشاكل النقل المدرسي وتوفير حافلات تضمن وصول التلاميذ الى مؤسساتهم التربوية.



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ففي الواقع هناك استياء كبير في معتمدية المحرس من رداءة عمل واستجابة المسؤلين المحليين والمسؤلين بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس من خدمات النقل العمومي التي تراجعت أداءها.



فهل تتدخّل مصالح الشركة الجهوية للنقل بصفاقس لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن واصلت تجاهلها للنّداءات العديدة من التلاميذ وأوليائهم والدّاعية للارتقاء بخدمات الشّركة إلى المستوى الأدنى المطلوب؟

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وائل الرميلي





هذا وعبر احد الأولياء لموقع "باب نات"، عن استيائه عن عدم انتظام مواعيد الحافلات التي أكد انها مهترئة وقديمة لا تستجيب لمتطلبات السلامة ولا لحاجيات الجهة، كما أعرب عن استغرابه من غياب المسؤولين، وعدم ايجاد الحلول المناسبة مع بداية السنة الدراسية بالتدخل قصد إيجاد حلول لمشاكل النقل المدرسي وتوفير حافلات تضمن وصول التلاميذ الى مؤسساتهم التربوية.ففي الواقع هناك استياء كبير في معتمدية المحرس من رداءة عمل واستجابة المسؤلين المحليين والمسؤلين بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس من خدمات النقل العمومي التي تراجعت أداءها.فهل تتدخّل مصالح الشركة الجهوية للنقل بصفاقس لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن واصلت تجاهلها للنّداءات العديدة من التلاميذ وأوليائهم والدّاعية للارتقاء بخدمات الشّركة إلى المستوى الأدنى المطلوب؟وائل الرميلي