بطولة العالم للأندية لكرة اليد: فوز عريص للترجي الرياضي التونسي على مينيستروس المكسيكي 46 - 21


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 15:10قراءة: 0 د, 49 ث
      
استهل الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأربعاء، مشواره في المشاركة الرابعة لبطولة العالم للأندية في كرة اليد "سوبر غلوب" المقامة بمدينة الدمام السعودية، بانتصار عريض على فريق مينيستروس المكسيكي، في اطار منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، بنتيجة 46 - 21 .


وبهذا الفوز يتقاسم الترجي الرياضي التونسي صدارة المجموعة الرابعة مع برشلونة الاسباني، الذي فاز أمس الثلاثاء على مينيستروس المكسيكي بنتيجة 50 - 18، بـ 2 نقاط، مع أسبقية فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة للفريق الاسباني.

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ويلاقي الترجي التونسي غدا برشلونة الاسباني لحساب المجموعة الرابعة في مباراة فاصلة من اجل التاهل.

يذكر أنّ أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الأربع تتأهل للأدوار نصف النهائية لبطولة العالم الجارية بالدمام من 18 إلى 23 أكتوبر .
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وفي ما يلي تركيبة المجموعات :

المجموعة الأولى: جامعة سيدني الأسترالي - ماغديبورغ الألماني - الخليج السعودي
المجموعة الثانية: مضر السعودي - الأهلي المصري - بنفيكا البرتغالي
المجموعة الثالثة: تاوباتي البرازيلي - فيف كيليس البولوني - الكويت الكويتي
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - مينيستروس المكسيكي - برشلونة الاسباني

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