تونس تشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بميلانو من 03 إلى 11 ديسمبر 2022

تشارك تونس في فعاليات الصالون الدولي للصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا" الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية من 03 إلى 11 ديسمبر 2022، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة والصناعات التقليدية





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وأوضح وزير السياحة محمد المعز بلحسين، خلال جلسة عمل تنسيقية عقدها، الاثنين، بمقر الوزارة، أن الصالون سيساهم في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية والعربية أمام المنتوجات التقليدية التونسيةوأكد بلحسين، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، أهمية المشاركة في هذا المعرض الدولي، الذي يستقطب أكثر من مليون زائر فضلا عن تواجد مختلف وسائل الإعلام، للترويج للوجهة التونسية وتثمين قطاع الصناعات التقليدية وتسويق منتوجات ذات قيمة مضافة عالية اضافة الى تمكين الحرفيين من تقديم ابتكاراتهم وتقاسم خبراتهم مع مختلف المشاركينوأبرز حرص الوزارة على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح المشاركة التونسية في هذه الدورة، بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لحسن الإستعداد لهاوتم خلال الجلسة تقديم مختلف مكونات هذه الدورة والتطرق إلى المشاركة التونسية خلال السنة الفارطة التي ساعدت الحرفيين التونسيين على التخفيف من حدة جائحة كورونا التي تسببت في توقف نشاطهم لقرابة السنتينوحضر هذه الجلسة منظم الصالون الإيطالي، "انطونيو انطغلياتي" والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية