انطلاق أيام التراث الثقافي غير المادى بتستور تحت شعار "تستور تستضيف التراث العالمي"

تحت شعار "تستور تستضيف التراث العالمي" واحتفالا باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003 انطلقت اليوم الاثنين بتستور من ولاية باجة أيام التراث الثقافي غير المادى لتتواصل إلى غاية 2 نوفمبر القادم.





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وتتضمن هذه الأيام التى تنظمها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والديوان الوطني للصناعات التقليدية وجمعية تراث تستور وجمعية المحافظة على الساعة الأندلسية بتستور ومهرجان الرمان بتستور وجمعية الأندلسيات للثقافة الاجتماعية بتستور وجمعية صيانة مدينة نابل وجمعية نكهة بلادي ومخبر الآثار والعمارة المغاربية، معارض وورشات حية للألعاب التراثية وللصناعات التقليدية والمخطوطات وحصص علمية حول التراث الثقافي غير المادى والتنمية المستدامة ويوم للموروث الغذائي.وقد صرحت ثريا عامري متصرف مستشار بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم الاحتفاء بالايام التراثية الاولي بتستور اعتبارا لما تزخر به هذه المدينة من موروث حضاري مؤكدة ان هذه الايام تنتظم جل فعالياتها بمركز تقديم التراث او مقهي الاندلس بهدف التعريف بهذا المركز المفتتح حديثا وتنشيطه مبرزة ان التظاهرة ستصبح سنوية سعيا للتعريف بالتراث غير المادى والمحافظة عليه.وقال البحري البوغانمي الناطق الرسمي باسم جمعية تراث تستور لوكالة تونس افريقيا للانباء من جهته ان جمعية إحياء التراث عرضت خلال هذه الايام التأسيسية جانبا من مخطوطات مدينة تستور التى تركز على البصمة الاندلسية بهدف دفع طلبة البحوث والدكتوراه الى البحث في جوانب عديدة من تراث تستور التى لها جوانب رومانية واندلسية وفينيقية وعاشت تمازج الحضارات واندماج السكان وتعايشهم.وابرزت رملة الحصايري الباحثة المختصة في التراث ل"وات" انه من بين المحاور البحثية الهامة التى تتضمنها التظاهرة الهادفة الى صون التراث الثقافي غير المادى الممارسات الفلاحية بأمثال شعبية انطلاقا من دور الامثال الشعبية في رسم الرزنامة الفلاحية حيث اثبتت البحوث اعتماد الفلاحين على قواعد موجودة في الامثال الشعبية في ممارساتهم الزراعية والفلاحية واثبت العلم صحتها مؤكدة أن هذه الامثال تراعي الاختلافات من منطقة الى اخري.وبينت لمياء الوسلاتي، وهي حرفية مشاركة في معرض الصناعات التقليدية ومتخصصة في المرقوم، انها قامت بالتجديد في استعمالات نسيج المرقوم لتطويعه للاستعمال اليومي عبر تغليف قاعات الجلوس مثلا اضافة الى التجديد في استعمال النسيج الصوفي في اللباس الشتوى.ويتضمّن برنامج الأيام التراثية في دورتها الأولى معرضا للعناصر المسجّلة على لائحة التراث العالمي وعرضا للأفلام الوثائقية للتراث الثقافي غير المادي.