زغوان: استكمال الاجراءات المتعلقة بالجوانب العقارية وحوزة الطريق السيارة تونس ـ جلمة في القسط الخاص بالولاية (المدير الجهوي للتجهيز والاسكان)


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 18:17 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في إطار الاستعداد لانطلاق أشغال الطريق السيارة تونس ـ جلمة الذي يشمل ولاية زغوان بقسط من ضمن 4 أقساط يمتد على طول 68 كلم من جملة 186 كلم، استكملت مصالح الجهة كافة الإجراءات المتعلقة بالجوانب العقارية وبحوزة الطريق، لضمان حسن انطلاق الأشغال وتواصلها دون تعطيل


وذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان عامر بوعزيز في تصريح ل"وات"، أن كلفة القسط الخاص بولاية زغوان قدرت بحوالي 850 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة من الكلفة الجملية لكامل الطريق المقدرة ب1700 مليون دينار

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ويتضمن القسط إحداث 31 ممرا من جملة 78 ممرا، وإنجاز 7 جسور من بين 14 جسرا ، و4 محولات بكل من محطة توليد الكهرباء بسمنجة والمدخلين الشمالي والجنوبي لمدينة الفحص وآخر بالناظور إلى جانب بناء محطة استراحة بالفحص

وبين بوعزيز أنه تم اختيار المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال التي ستنطلق قريبا، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعزز تطور شبكة الطرقات وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والحد من الاكتظاظ المروري في الجهة


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