القيروان: وزير الشؤون الدينية يؤكد أهمية تثمين المعالم التاريخية واستغلالها في السياحة الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي، أهمية السياحة الدينية، وضرورة تثمين واستغلال المعالم التاريخية، على غرار جامع عقبة ابن نافع، كمعلم ديني وتاريخي.







وأضاف في تصريح ل"وات" خلال زيارة أداها مساء الجمعة إلى عاصمة الأغالبة، القيروان، للإشراف على موكب ديني بالجامع الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أنّ القيروان "استعادت اليوم بريقها وعافيتها من خلال زيارة مليون ونصف زائر في ليلة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، والذين جاؤوا لزيارة معالم القيروان، ومنها جامع عقبة ومرقد الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي".



وفي إطار الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، انتظم مساء الجمعة موكب ديني رسمي بجامع عقبة بن نافع، بإشراف وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، ووزير السياحة، محمد المعز بلحسين، ووالي القيروان، محمد بورقيبة.



وقد استهل الموكب بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم للمقرىء رشيد العلاني، وتقديم محاضرة بعنوان "تكريس قيم الرحمة في السيرة النبوية" للإمام الخطيب والشيخ إسكندر العلاني. واختتم الموكب بجملة من الابتهالات والأذكار والأدعية.



