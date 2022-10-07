بنزرت: إنجاز حوالي 700 عمليّة تحيين للنّاخبين وإمضاء حوالي 4500 تزكية لمترشّحين محتملين للإنتخابات التشريعية

بلغ عدد عمليات تحيين الناخبين المسجلين بالدوائر الإنتخابية بولاية بنزرت، الى حدود اليوم الجمعة، حوالي 700 عملية أنجزتها الهيئة الفرعية للإنتخابات إستعدادا للإنتخابات التشريعيّة المقرّرة ليوم 17 ديسمبر المقبل، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش.





..



.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن عمليات التحيين متواصلة مثلما هو معلوم الى غاية يوم 13 أكتوبر الجاري وذلك في 50 مكتبا معدّا للغرض وموزّعا بين مقرّات المعتمديات والبلديات، والدوائر البلدية، ومكتب بريد، ومقر الهيئة.من جهة أخرى، ذكر قديش أنه في إطار الاستعداد لمرحلة قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المقبلة، المبرمجة بفضاء القاعة الكبرى لدار الثقافة الشيخ ادريس بين 17 و 24 أكتوبر الجاري، سجلت مقرات الهيئة، وعددها 15 مكتبا، قبول حوالي 4500 تزكية لفائدة عدد من الراغبين في الترشح للفوز بمقعد نيابي، وذلك دون إحتساب التزكيات الممضاة لدى ضبّاط الحالة المدنية بمختلف البلديات وبمقرات المعتمديات.يشار إلى أنّ الهيئة رصدت حتى اليوم رغبة 60 مترشحا محتملا للانتخابات التشريعية في الدوائر السبع بالولاية.وذكر أن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بصدد الاستعداد لبقية مراحل العملية الانتخابية، حيث تلقى مكوّن جهوي بمعية المديرة الجهوية للهيئة الفرعية يومي 5 و6 أكتوبر الجاري تكوينا معمقا تحت اشراف خبراء الهيئة المستقلة للانتخابات، وينتظر ان يتلقى رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت بمعية المكلف بالشؤون القانونية في الهيئة تكوينا في ذات الغرض يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، على ان يتلقى جميع الاعوان المكلفين بقبول الترشحات أيام 13و14 و15 أكتوبر الجاري تكوينا مماثلا .يشار ان الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت تضم 7 دوائر هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.