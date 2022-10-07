تعادل قوافل قفصة ونجم المتلوي وديا 1-1


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 14:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تعادل فريق قوافل قفصة امس على ميدانه مع نجم المتلوي 1-1 في اطار مباراة ودية .
وجاء هدفا المباراة من ضربتني جزاء لكل من غيث زمال في الدقيقة 40 لفائدة قوافل قفصة ، و خليل المحمودي في الدقيقة 91 لنجم المتلوي


ويستعد فريق قوافل قفصة لعودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الثانية بينما من المقرر ان يخوض نجم المتلوي مباراة باراج فاصلة خلال الاسبوع المقبل مع الفريق الفائز من الباراج الاول المقرر غدا السبت في صفاقس بين نادي حمام الانف و ترجي جرجيسي للبقاء في الرابطة الاولى رغم ان نجم المتلوي اعلن سابقا انه لن يشارك في الباراج

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