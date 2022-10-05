زغوان: ضبط روزنامة لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات الجهة

مثّلت مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات ولاية زغوان محور جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الولاية بإشراف والي الجهة، محمد العش، وحضور ممثلي البلديات والمصالح الإدارية ذات الصلة، وتقرّر خلالها ضبط روزنامة للانطلاق في إجراءات تكليف مكاتب دراسات لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية قبل موفى الشهر الجاري.





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وتبيّن من خلال المعطيات المقدّمة بالمناسبة أن أغلب البلديات تشكو من قلة الأرصدة العقارية، مما فسح المجال لانتشار التقاسيم العشوائية والبناءات الفوضوية بصورة أخلّت بالنسيج العمراني المنظّم، وخلقت إشكاليات كبيرة تصعب معالجتها من طرف البلديات في ظل قلّة الإمكانيات.وفي هذا الصدد، ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان، عامر بوعزيز، في تصريح لـ"وات"، على هامش الجلسة، أن بئر مشارقة هي البلدية الوحيدة من جملة 8 بلديات التي قامت بمراجعة مثال التهيئة العمرانيّة وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس البلدي.وأكّد أنّه تقرّر خلال هذه الجلسة ضبط رزنامة لبقية البلديات للانطلاق في إجراءات تكليف مكاتب دراسات لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية قبل موفى الشهر الجاري، مع إمكانية مساهمة وزارة التجهيز والإسكان في إعداد الدراسات الخاصة لبلديتي العمايم وصواف المحدثتين لضعف الإمكانيات المالية.ولفت إلى أن مصالح التجهيز بالجهة ستسخّر كافة طاقاتها البشرية والفنية لمساعدة البلديات على التسريع بإنجاز هذه الأمثلة تنفيذا على ضوء زيارة وزيرة التجهيز والإسكان بمناسبة إلى الجهة خلال الأسبوع الماضي.