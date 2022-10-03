بن عروس: لجنتا الإنتاج والتوزيع تقدمان عدد من المقترحات لتجاوز أزمة قطاع الدواجن(تصريح )


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 18:06 قراءة: 1 د, 16 ث
      
قال المندوب الجهوي للفلاحة ببن عروس بصفته رئيس لجنة الإنتاج والتوزيع اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء ان " مراجعة تكلفة الانتاج وتفعيل عقود الإنتاج بين المربين والمذابح الى جانب إرشاد وتحسيس المربين حول الطرق العصرية لتربية الدواجن" تعد من ابرز مقترحات اللجنة.


وأضاف بان تمكين المذابح من التصدير عند ذروة الإنتاج و مراجعة التسهيلات البنكية عند الاستيراد فضلا عن إحداث صندوق دائم خاص ببرمحة المخزون التعديلي عند الأزمة تعتبر ايضا من الحلول المقدمة.

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ومن جانبه استعرض الصادق للاهم المدير الجهوي للتجارة بوصفه رئيس لجنة التوزيع أهم الحلول لتجاوز أزمة هذا القطاع على مستوى التوزيع والمتمثلة في تفعيل كراس الشروط الخاصة بمنظومة الدواجن ومراجعة منظومة الأعلاف ومراجعة عملية التخزين الى جانب الترفيع في معدل العمليات الرقابية .
وكان اعضاء لجنتي الإنتاج والتوزيعتوصلوا ة خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية بن عروس يوم 22 سبتمبر 2022 الى ضبط جملة من الحلول الكفيلة بتجاوز الازمة الراهنة وضمان التزويد المنتظم للسوق.
وقد تم خلال جلسة عمل منعقدة مؤخرا بمقر الولاية تقديم مقترحات لجنتي الإنتاج والتوزيع، حيث تم التاكيد على ضرورة احداث خلية يقظة يكون دورها استباقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتفطن المسبق لأي إخلال بالسوق اضافة الى القيام بحملات توعية لترشيد الاستهلاك و الاستعداد المسبق لحصول فائض في الانتاج في القريب العاجل .
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واكد والي بن عروس خلال هذه الجلسة التي انتظمت بحضور رئيس غرفة تجار الدواجن بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري ومربي الدواجن على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة لتجاوز الصعوبات التي تعترض القطاع وضخ منتوجات اللحوم البيضاء في السوق بأسعار مقبولة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

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