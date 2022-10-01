البطولة الانقليزية: ليفربول يهدر المزيد من النقاط بالتعادل 3-3 مع برايتون


Publié le Samedi 01 Octobre 2022 - 18:01قراءة: 0 د, 27 ث
      
أهدر ليفربول المزيد من النقاط، في البطولة الانقليزية، اثر تعادله اليوم السبت مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بنتيجة 3 - 3 ليبتعد بشكل أكبر عن الصراع على صدارة الترتيب.
وسجل لياندرو تروسارد أهداف برايتون الثلاثة، حيث منح فريقه التقدم 2-صفر بعد مرور 18 دقيقة.

ورغم أن روبرتو فيرمينو سجل هدفين بعد الاستراحة، ثم أضاف آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه، أدرك تروسارد التعادل قرب النهاية في أول مباراة لمدربه الجديد روبرتو دي تسيربي.
وأصبح رصيد ليفربول عشر نقاط من سبع مباريات وبفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.

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